Il tasso di disoccupazione tocca il minimo dal 2012. Come nel resto dell’Eurozona

Oggi si può esultare per una buona notizia che arriva direttamente dall’Istat sui dati del lavoro in Italia. Nel nostro Paese, infatti, è stato toccato il tasso minimo di disoccupazione (nel mese di maggio) dal lontano 2012. Per la prima volta, dopo sette lunghi anni, quel numero non è più in doppia cifra, scendendo dal 10,1 al 9,9%. Luigi Di Maio, Matteo Salvini e gli altri esponenti del governo stanno – giustamente – esultando. I dati, però, mostrano come la situazione sia ancora in itinere, mentre il trend nei paesi dell’Eurozona sia in continua discesa da molto più tempo.

I dati pubblicati questa mattina dall’Istat mostrano come il tasso di disoccupazione, nel mese di maggio sia, dunque, calato attestandosi al 9,9%. La discesa netta è di 0,2 punti percentuali rispetto all’ultimo rilevamento relativo al mese. È un valore che non si toccava dal lontano febbraio del 2012, anche se per l’Italia restano ancora gravi criticità rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Aumenta il numero degli occupati, +67%, che registrano una crescita nella fascia degli over 50 e degli under 24. Il dato in controtendenza, invece, arriva dalla fascia 35-49 anni.

Disoccupazione ai minimi dal 2012

Luigi Di Maio ha subito esultato sui social, così come Salvini: «Il decreto dignità sta funzionando. E lo sottolineo anche a chi, tramite i giornali, ha diffuso la notizia, ovviamente falsa, che il decreto dignità andrebbe riscritto. Lo dico chiaramente per l’ultima volta, con dati alla mano: del decreto dignità non si cambia nemmeno una virgola!». Vero? In parte. I dati che arrivano dall’Eurozona mostrano come il calo della disoccupazione abbia coinvolto tutti i 28 Paesi membri dell’Unione Europea, con l’Italia.

I dati dell’Eurozona

I dati Eurostat raccontano di un maggio in cui il tasso di disoccupazione nella zona euro era del 7,5%, in calo rispetto al 7,6% ad aprile e rispetto all’8,3% un anno prima. Si tratta del tasso più basso da lontano luglio 2008, undici anni fa. Nell’Unione Europea era al 6,3% dopo 6,4% ad aprile. Un anno prima era al 6,9%. Si tratta del tasso più basso da gennaio 2000.

(foto di copertina: ANSA / FRANCO SILVI)