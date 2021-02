Ufficiale il cambio di passo di Draghi: stop ai social e il discorso in Senato arriva in redazione in anteprima

Questa mattina, in redazione, siamo rimasti molto stupiti nel ricevere, con qualche minuto di anticipo rispetto all’inizio dell’intervento del presidente del Consiglio in Senato, il testo integrale del discorso Draghi a Palazzo Madama. Un cambio di passo verso una comunicazione istituzionale, che fa partire le redazioni politiche dei quotidiani più o meno sullo stesso livello, senza lasciar trapelare anteprime o retroscena a beneficio dell’una o dell’altra firma. E che – ormai sembra ufficiale – rinuncerà completamente ai social network.

LEGGI ANCHE > Avviso ai naviganti: Draghi non è sui social

Discorso Draghi a Palazzo Madama, la scelta di comunicazione

Le redazioni politiche hanno avuto, in questo modo, la possibilità di essere informate sulle linee generali che il presidente del Consiglio ha affrontato nel corso del suo intervento, senza possibilità di fraintendimenti o di interpretazioni. Uno strumento utile, che va senz’altro nella direzione della chiarezza informativa e che dovrebbe evitare – anche se, alla fine, qualcuno ha comunque insistito sul concentrarsi su alcune piccole incertezze nella lettura del presidente del Consiglio – articoli “di colore” che, da qualche tempo a questa parte, hanno popolato le homepage dei quotidiani online.

Questo cambiamento di strategia, con ogni probabilità, è stato suggerito dal team di comunicazione a cui Mario Draghi si è affidato: come capo di gabinetto ha scelto Antonio Funiciello, come guida della comunicazione ha scelto Paola Ansuini, già con lui ai tempi del mandato presso Banca d’Italia. Su quest’ultimo aspetto, c’è da evidenziare come – a livello di metodo – verranno evitati i gruppi WhatsApp all’interno dei quali fare spin, verrà evitata la costituzioni di pagine Facebook dedicate al presidente del Consiglio o di altri account social. Per fare un esempio recente, Giuseppe Conte – che non era presente sui social network prima della sua nomina – riuscì a costruire in tempo brevissimo la sua immagine coordinata su varie piattaforme (da Facebook a Twitter, passando per Instagram).

Nessun post emozionale da parte di Draghi, poche fotografie di spin, comunicazione ridotta all’osso: «Si parlerà – è il mantra – soltanto quando ci sarà qualcosa da dire». Il terreno dei social network – che ha visto, qualche giorno fa, un vero e proprio record di interazioni per il post di addio a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte – viene lasciato ad altri.