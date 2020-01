Luigi Di Maio potrebbe dimettersi da capo politico del Movimento 5 Stelle

C’è fermento all’interno del Movimento 5 Stelle. Dopo la decisione di Michele Nitti e Nadia Aprile di dire addio e passare al gruppo misto a Montecitorio, si è aperta l’ennesima fase di riflessione tra i pentastellati. Piano piano, come una goccia cinese, i numeri tra Camera e Senato si fanno sempre più esigui e domattina, mercoledì 22 gennaio, potrebbe essere il giorno della resa dei conti. E l’AdnKronos rilancia la notizia delle probabili dimissioni Di Maio dal ruolo di capo politico.

Il tutto sarebbe confermato dalla convocazione, in extremis, di una riunione con i ministri e viceministri del Movimento 5 Stelle. Lo staff di Luigi Di Maio ha confermato questo incontro, negando però l’ipotesi di dimissioni dal ruolo di capo politico. Altre fonti, citate dall’AdnKronos, però, confermano l’alta possibilità che domani mattina il ministro degli Esteri comunichi la sua decisione di fare un passo indietro, dando il via libera alla rivoluzione pentastellata.

Dimissioni Di Maio, torna a circolare la voce

Da giorni, infatti, si parla di questa eventualità. Il Fatto Quotidiano, giornale evidentemente non distante da quel che accade nell’universo pentastellato, undici giorni fa aveva rilanciato questa ipotesi di dimissioni Di Maio. Il tutto, però, venne aspramente negato dallo stesso staff del ministro dell’Interno, con tanto di accuse rivolte al direttore Marco Travaglio. Ora, però, queste voci sembrano essere sempre più insistenti.

Chi gli succederà sul trono M5S?

In quei giorni, poi, era partito un toto-nomi per la successione di Luigi Di Maio nel ruolo di capo politico. Le figure più forti, indicate in base a indiscrezioni, erano quelle della senatrice Paola Taverna e della sindaca di Torino Chiara Appendino. Due donne al vertice, anche se si era paventato il nome dell’ex ministro Danilo Toninelli che, dopo la gaffe di oggi, potrebbe aver perso galloni.

