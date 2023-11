Dalla piattaforma UNICA all’accesso tramite SPID e CIE, i passi in avanti nella scuola digitale

La Piattaforma UNICA fa parte di un più ampio percorso di digitalizzazione scuola articolato in fasi diverse che prevede, tra le altre cose, anche l’accesso delle famiglie ai servizi delle scuole tramite SPID e CIE. Si tratta di una possibilità che si colloca all’interno del più ampio discorso della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana: da questo arriva l’obbligo per tutte le PA di garantire agli utenti l’accesso ai servizi digitali da parte dei cittadini tramite credenziali SPID o credenziali CIE. Cosa significa questo? Che anche per accedere – per esempio – ai registri elettronici, le PA devono mettere a disposizione l’autenticazione tramite SPID e CIE.

Digitalizzazione scuola, l’iniziativa «SPID e CIE» per le istituzioni scolastiche

Si tratta di un’iniziativa avviata nell’ambito del Programma «Scuola digitale 2022-2026» finanziata nell’ambito della Missione 1, Componente 1, investimento 1.4 del PNRR finanziato dall’Unione europea (Next Generation). Con la nota 4588 dell’8/11/2023 il ministero dell’Istruzione ha ricordato come gli obblighi introdotti per le PA con il Decreto legge Semplificazione – convertito in legge in data 11/09/2020 – prevedevano che dal 28 febbraio 2021 tutte le amministrazioni avrebbero dovuto garantire l’accesso ai servizi digitali esclusivamente tramite CIE o SPID.

L’accesso tramite SPID o CIE è reso possibile, ad oggi, con il Gateway delle Identità. In questo frangente, il ministero ha offerto il suo supporto nell’adozione di SPID e CIE come sistemi unici per l’accesso ai servizi digitali e – allo scopo di semplificare gli adempimenti tecnico amministrativi per le scuole – si è accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in qualità di soggetto aggregatore di servizi pubblici.