Come funziona la Piattaforma UNICA: le varie sezioni e gli strumenti

UNICA è la piattaforma del ministero dell’Istruzione italiano che mira a contenere tutto ciò che alla scuola è legato – dall’orientamento ai servizi quotidiani per genitori e studenti – in un unico luogo digitale al quale accedere facilmente. A lanciarla è stato il ministro Giuseppe Valditara lo scorso 11 ottobre. Come funziona UNICA, che punta a rendere quanto più digitali possibili i procedimenti e le azioni burocratiche che devono compiere studenti e genitori?

Piattaforma UNICA: a cosa serve e come funziona

Il ministro dell’Istruzione ha sottolineato – in una nota rilasciata in data 19 ottobre – quanto sia fondamentale la creazione di un legame strutturato tra i docente tutor, gli studenti e i genitori. In particolare, UNICA viene definita come «una piattaforma in continua evoluzione, che integra in un solo spazio digitale i servizi esistenti, nonché i nuovi servizi utili alla vita scolastica delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. Tali servizi sono raggruppati in tre macrocategorie omogenee – “orientamento”, “vivere la scuola” e “strumenti” – a loro volta composte da sottosezioni tematiche pensate per facilitare la navigazione e migliorarne la modalità di fruizione».

La sezione Orientamento è pensata per accompagnare i ragazzi nelle scelte che caratterizzano il percorso di ognuno basandosi su competenze, offerta formativa, aspirazioni e sbocchi professionali. All’interno troviamo le sezioni “Il tuo percorso”, “Iscrizioni”, “Guida alla scelta”. Per quanto riguarda Vivere la scuola, si tratta di una sezione per il supporto nella gestione del percorso scolastico tramite una serie di iniziative articolate in “Esperienza formative”, “Iniziative”, “Scuola inclusiva”, “Sport”, “Esami e valutazioni”. Gli Strumenti messi a disposizione, infine, comprendono applicazioni per la gestione amministrativa del percorso scolastico e per l’accesso a una serie di misure relative al diritto allo studio.

Scendendo maggiormente nello specifico delle sezioni a disposizione e dell’utilizzo pratico che si può fare dei vati strumenti, “Il tuo percorso” permette a ogni studente di individuare i propri punti di forza e di identificare in quali aree è possibile migliorare tutto questo è proiettato a compiere una scelta sensata nel proprio percorso di studi e/o di lavoro. I genitori possono beneficiare del servizio E-Portfolio, che permette di aere una panoramica completa rispetto all’andamento del percorso scolastico dello studente (compreso lo sviluppo delle sue competenze grazie allo svolgimento di attività extrascolastiche). Anche i docenti traggono beneficio da una funzionalità come quella Docente tutor, che aiuta nello svolgimento dei compiti assegnati all’insegnante che ha ruolo di tutor e che deve aiutare gli studenti nella compilazione dell’E-Portfolio e nella creazione del percorso di studi.

Altre utili funzioni riguardano le Iscrizioni, di cui è possibile monitorare date utili e scadenze insieme a tutte le informazioni necessarie sulle procedure. Sempre per quanto riguarda l’orientamento, possono essere utilizzati anche tutti i servizi della sezione Guida alla scelta che permettono di approfondire l’offerta formativa delle scuole individuate dalle famiglie e le conseguenti opportunità.