A che punto è l'Europa per il digitale? Ecco un recap dall'interno che abbiamo potuto fare in quanto DigitalEU Ambassadors in visita alla Commissione europea

L’esperienza di Giornalettismo come DigitalEU Ambassador in Europa

Cosa significa essere DigitalEU Ambassadors in Europa? Noi di Giornalettismo facciamo parte di un gruppo – tra giornalisti, creator ed esperti di settore – che detiene regolari rapporti con la DG CONNECT (direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie che elabora e attua politiche della Commissione europea in materia di Economia e società digitali e Ricerca e innovazione) per farsi raccontare ciò che l’Europa fa per il digitale. Un racconto che, poi, si traduce in articoli e contenuti social per le community dei Paesi che partecipano.

DigitalEU Ambassadors, a che punto siamo a maggio 2023?

Uno dei monografici di questa settimana lo abbiamo dedicato al recap di quanto fatto in Commissione europea quest’anno. Le tematiche all’ordine del giorno sono state la gestione dei dati, la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale: in che modo tutti questi fenomeno attuali e che ci riguardano da vicino vengono gestiti dall’Unione?

Partendo dalla spiegazione di questo progetto e tirando le somme di ciò che è stato finora insieme a Giuseppe Ianniello (membro dell’outreach team della D4 DG CONNECT), abbiamo ricapitolato ciò a cui la Commissione europea sta lavorando in questo momento. C’è il Cyber Solidarity Act, proposta che mira a uniformare la prevenzione e l’azione che i Paesi Ue mettono in campo contro gli attacchi hacker; c’è il Data Act, che mette il cittadino europeo al centro e punta a renderlo sempre più padrone dei propri dati – ma che incontra resistenze da parte delle Big Tech a partire dall’Europa stessa -; c’è, infine, la nascita della Cybersecurity Skills Academy Ue con cui si punta non solo a riunire gli esperti di settore da tutti i paesi comunitari ma anche a formare i professionisti del futuro.