Nel mondo del lavoro, per studiare o anche solo per ordinare la pizza: in tutto ciò che facciamo servono competenze digitali e, per capire su quale tipo di formazione puntare, occorre avere chiare le proprie qualità e i propri limiti

La Digital Skills and Job Platform per testare il livello delle proprie competenze digitali

Il mondo delle professioni legate alla cybersicurezza, oggi, è una vera giungla. Lavori che nascono, si sviluppano e cambiano nel giro di mesi, nuove professionalità e skills sempre richieste, aggiornamento costante e necessità di “stare sul pezzo”. In che modo è possibile fare i conti con tutto questo e orientarsi nella complessità di un sistema in costante movimento? Abbiamo parlato, oggi, della Cybersecurity Skills Academy Ue che ci è stata raccontata nell’ambito del nostro viaggio come DigitalEU Ambassadors a Bruxelles il 5 e 6 maggio. Prima ancora di approdare in un’accademia che punta a formare i professionisti cyber del futuro, ognuno deve farsi una domanda: che lavoro cybersecurity voglio fare, esattamente?

Lavoro cybersecurity: quali sono le professionalità più ricercate?

ENISA (Agenzia Europea per la Cybersicurezza) ha fatto sapere, lo scorso gennaio, che c’è necessità di ampliare le competenze Ue in materia di cybersecurity. A tal proposito sono stati individuati profili e lavori necessari, quelli sui cui – in sostanza – conviene puntare se si ha l’intenzione di voler studiare nell’ambito della sicurezza informatica.

Con l’aumento degli attacchi informatici registrato in Europa – e in tutto il mondo – negli scorsi anni, è necessario formare persone che sappiano rispondere all’esigenza di prevenzione, gestione e risposta a questi fenomeni. Il rapporto Clusit ( che fornisce una panoramica degli incidenti di sicurezza più significativi avvenuti a livello globale) di novembre 2022 ha evidenziato che, solo nel primo semestre dell’anno, ci sono stati 1.141 attacchi informatici con impatto grave (+8,4% rispetto allo stesso periodo del 2021). Un totale di 190 attacchi rilevanti al mese.

Ciò che è fondamentale fare è in quadrare competenze, compiti e ruoli in ambito cybersecirity: tutto da inquadrare e collocare nell’ambito di professioni corrispondenti. L’European Skills Framework ha individuato dodici profili che racchiudono responsabilità, competenze e sinergie necessarie per mettere l’Unione a riparo: Chief Information Security Officer (CISO),Cyber Incident Responder, Cyber Legal, Policy and Compliance Officer, Cyber Threat Intelligence Specialist, Cybersecurity Architect, Cybersecurity Auditor, Cybersecurity Educator, Cybersecurity Implementer, Cybersecurity Researcher, Cybersecurity Risk Manager, Digital Forensics Investigator, Penetration Tester.

La Digital Skills and Job Platform per l’orientamento

La Digital Skills and Job Platform si è posta come obiettivo quello di aiutare i cittadini a stare dietro alla trasformazione digitale in tutti i modi possibili, dall’ambito formazione a quello delle competenze necessarie sul mercato. A livello lavorativo, la piattaforma permette – grazie a un test – di capire che strada intraprendere basandosi su competenze e passioni.

Oltre alla pagina dedicata a trovare opportunità lavorative a livello europeo (con informazioni su come creare un CV adeguato a seconda della posizione che si vuole ricoprire, una panoramica dei trend nel mondo del lavoro e – ovviamente – una serie di annunci lavorativi), viene data l’opportunità di testare le proprie abilità digitali per capire quali corsi occorre fare per migliorarle a seconda della direzione che si vuole prendere.

«Il nostro nuovo strumento “Prova le tue competenze digitali” – si legge sul sito – può aiutarvi a ottenere una buona comprensione delle vostre attuali competenze digitali (basate sul consolidato Quadro europeo delle competenze digitali – DigComp 2.0), che è il punto di partenza per identificare ciò che potete fare in seguito per migliorarle, in base alle vostre esigenze e aspirazioni». Si tratta di un test che dura circa venti minuti e che, alla fine, permette di ottenere un report riassuntivo del proprio livello.