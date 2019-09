«Non mi sottrarrò al confronto con la magistratura, ma vi chiedo semplicemente di poterlo fare da uomo libero, anche in difesa del principio di innocenza fino a prova contraria». Questo l’appello alla Camera rivolto dal deputato di Forza Italia Diego Sozzani, accusato di finanziamento illecito e di corruzione all’interno dell’inchiesta condotta dalla Dda di Milano sulla “mensa dei poveri”. E la sua richiesta è stata ascoltata: l’Aula infatti ha respinto l’autorizzazione all’arresto.

Negato l’arresto a Diego Sozzani, il M5S: «Non si approfitta del voto segreto»

Con il voto di oggi l’assemblea ha ribaltato il via libera dato a fine luglio dalla Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio, che si era espressa favorevole alla detenzione a maggioranza, con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Il voto a scrutinio segreto di oggi ha invece salvato il deputato di Forza Italia Diego Sozzani. Secondo le prime ipotesi, i “franchi tiratori” sarebbero 46, e tra loro ci sarebbero anche i 26 deputati “renziani” intenzionati a seguire l’ex presidente del Consiglio nel progetto di Italia viva. Sul caso Sozzani il Pd aveva dato indicazioni chiare: contrarietà all’uso delle intercettazioni ma via libera agli arresti. Posizione che si era riconfermata anche durante la riunione di gruppo che ha preceduto la votazione. Eppure, gli arresti domiciliari sono stati respinti, con 309 voti contrari e 235 a favore e un astenuto. La proclamazione alla fine del voto è stata accolta da grandi applausi del centrodestra, con qualche accenno anche da qualche banco del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle ha diramato una nota in cui conferma di aver mantenuto «una posizione coerente attraverso i voti espressi precedentemente in Giunta e quelli dati oggi in Aula». «Approfittare del voto segreto non è bello, non si fa così» continua la nota pentastellata.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ Facebook Diego Sozzani)