Secondo Di Battista «Salvini il bugiardo è impegnato a mentire»

Quello che non riesce a fare Luigi Di Maio – che invece di criticare Matteo Salvini per l’incontro con Armando Siri e con i sindacati, ha pensato bene di attaccare le parti sociali -, viene fatto puntualmente da Alessandro Di Battista. Oggi, dalla sua pagina Facebook, l’attivista del Movimento 5 Stelle ha affondato il colpo contro Salvini, in maniera decisa e con una veemenza sconosciuta ai pentastellati che stanno al governo. Sembra quasi che Di Battista, ormai, faccia parte di un altro partito rispetto a Luigi Di Maio.

Di Battista affonda su Salvini e Savoini

«Salvini è un bugiardo e la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola»

Secondo Di Battista, infatti, Matteo Salvini non è sincero per quanto riguarda i suoi rapporti con Gianluca Savoini. A tal punto, da definirlo un bugiardo. «Salvini il bugiardo – scrive Di Battista – è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Forse è il momento giusto per ricordare a tutti cosa hanno scoperto in Libia qualche giorno fa».

Il post dell’attivista del Movimento 5 Stelle, infatti, era originariamente concepito per richiamare l’attenzione sul ritrovamento in Libia, nella parte controllata dal generale Haftar, di armi che possono essere ricollegate alla Francia. Inoltre, Di Battista ha affermato che in questi ultimi giorni non si è parlato, né da destra, né da sinistra, di immigrazione e di ong. Le accuse dell’ex deputato sono a 360° al mondo della politica, concentrato sul caso di Gianluca Savoini e dell’incontro al Metropol di Mosca per parlare con alcuni uomini d’affari a proposito di un presunto finanziamento alla Lega.

Secondo Di Battista, la politica tutta ha dimenticato il vero problema dell’immigrazione, non collegato alle ong o alle Carola Rackete di turno. Ma alla guerra che si sta portando avanti in Libia, con alcuni interessi neo-coloniali alle spalle.

