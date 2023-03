Cosa cambia con il decreto influencer per chi guadagna con gli adv sui social

Per analizzare la questione a fondo siamo partiti, innanzitutto, spiegando cosa cambia questo decreto. Un punto importante è senz’altro il fatto che la pubblicità fatta per un pubblico di minori o che – comunque – coinvolge un pubblico di minori non correttamente maneggiata arriverà a prevedere multe più alte. A partire da quello che prevede la direttiva Ue per la tutela dei consumatori offline e online, abbiamo interpellato anche lo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) raccogliendo un’interpretazione differente della direttiva e della conseguente ricezione italiana rispetto a quella che abbiamo dato noi.

Il decreto contribuirà anche a dare una maggiore importanza ai dati personali, la merce che solo negli ultimi anni abbiamo imparato a considerare come tale e che sta alla base delle piramidi di moltissime Big Tech che ci hanno guadagnato sopra. Abbiamo infine interpellato Fondazione Carolina, realtà che si occupa della protezione dei minori anche in rete, che ci ha fornito uno spunto di riflessione molti interessante:«Perché diamo per scontata la presenza di baby consumatori sui social?»