Non è vero che l’Italia si è «allineata» agli altri paesi europei col decreto anti rave

Quanto sia vago il testo del decreto anti rave party lo abbiamo approfondito questa mattina: anche se il ministro dell’Interno ha voluto rassicurare rispetto all’applicazione del decreto legge, la verità è che la parola rave non compare nemmeno una volta e si fa riferimento a “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Una definizione che, ovviamente, è suscettibile ad interpretazione. Vogliamo concentrarci, adesso, su un’altra parte dell’intervista rilasciata da Piantedosi; il ministro, infatti, ha affermato che lo scopo di tutto questo è quello di «allineare» l’Italia «alla legislazione degli altri Paesi europei».

Decreto anti rave, cosa dice la legge negli altri paesi europei?

Come ha puntualizzato anche Pagella Politica, le regole degli altri paesi – quantomeno quando si tratta dei più grandi ovvero Germania, Francia, Spagna e Regno Unito – non sono restrittive come quelle che il governo Meloni sta introducendo. Il punto fondamentale è che dove ci sono regole contro i rave queste sono state scritte – a differenza di ciò che è accaduto in Italia – facendo dei riferimenti molto più precisi e dettagliati a questa tipologia di raduno.

In un’Italia in cui i raduni rave sono comunque sempre stati sgomberati a prescindere dalla legge facendo riferimento a reati già esistenti come la violazione di proprietà privata o l’invasione di terreni o edifici, la legge che è stata appositamente creata dalla squadra di Meloni stabilisce «pena della reclusione da tre a sei anni» e «multa da euro mille a euro 10 mila» per «chiunque organizza o promuove l’invasione» che deve comprendere almeno 50 persone. Alle autorità viene anche data la facoltà di sequestrare l’eventuale strumentazione utilizzata da chi commette il reato. Un testo vago, quindi, e criticato su più fronti per l’ampio spazio interpretativo che concede. Risulta però opportuno chiarire anche – oltre alla questione vaghezza – il fatto che gli altri paesi non abbiano regole alle quali ci siamo effettivamente allineati.

Partiamo dalle regole in Francia: il Code de la sécurité intérieure parla di «raduni esclusivamente festivi a carattere musicale» nella sezione dedicata alle «manifestazioni su suolo pubblico» affermando che gli organizzatori devono ricevere una specifica autorizzazione dal sindaco o dal prefetto locale se all’evento è prevista la partecipazione di oltre 500 persone. Oltre a questo, alla domanda devono essere allegate le autorizzazione all’occupazione rilasciate dai proprietari dei terreni e una dichiarazione in cui spiegano le misure relative a sicurezza, igiene e rispetto della quiete pubblica adottate nel corso dell’evento. Nel caso le autorizzazioni richieste non siano state presentate, gli organizzatori sono soggetti a una multa di 7.500 e a sei mesi di carcere.

Passando al Regno Unito, in questo caso i rave party vengono regolamentati tramite il Criminal Justice and Public Order Act del 1994. In questo caso il testo parla in maniera esplicita di rave party – che vengono descritti come «raduni all’aperto di 20 o più persone» – come manifestazioni che invadono o meno una proprietà privata e che prevedono musica ad alto volume durante la notte con «beat ripetitivi» tale da causare disagio ai residenti. I partecipanti possono essere puniti con multa e incarcerazione fino a tre mesi.

Spagna e Germania, invece, non prevedono leggi specifiche in materia di contrasto ai rave party. Chi organizza rave party può essere accusato di varie fattispecie di reato secondo una serie di disposizioni regionali a partire dall’occupazione illecita di suolo pubblico.

(Foto IPP/Imago)