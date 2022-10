Se il Ministro dello Sport viene avvisato dei fatti di San Siro attraverso Twitter

I fatti erano noti da diverse ore, visto che quanto denunciato da molti tifosi nerazzurri era avvenuto nella serata di sabato 29 ottobre. Ma il nuovo Ministro dello Sport del governo Meloni sembra esserne venuto a conoscenza solamente nel pomeriggio del giorno dopo, su segnalazione da parte di un utente di Twitter. Perché lo stesso Andrea Abodi, utilizzando il suo profilo social ufficiale (quello con “spunta blu), ha confermato di aver ricevuto questa segnalazione sulla quale si sarebbe informato tramite Twitter.

LEGGI ANCHE > Adinolfi chiede al ministro Abodi (Gioventù e Sport) di far chiudere Onlyfans

Raccontiamo, però, prima cosa è successo sabato sera sugli spalti dello stadio San Siro di Milano. Nel tardo pomeriggio era stata diffusa la notizia dell’uccisione – in quello che sembra essere un agguato figlio di un regolamento di conti su cui si sta ancora indagando – di Vittorio Boiocchi. Il 69enne era uno dei capo ultrà dell’Inter e la sua morte è ben presto diventato l’argomento di discussione all’interno della frangia dei “duri e puri” del tifo nerazzurro. Molti tifosi, infatti, hanno denunciato un evento: all’intervallo la Curva Nord si è svuotata e molti sostenitori hanno detto di esser stati minacciati da altri affinché lasciassero vuoti il loro seggiolino.

Abodi aggiornato su Twitter sui fatti della Curva dell’Inter

Questo, dunque, il contesto. Quel che è accaduto sabato sera tra il primo e il secondo tempo del match di campionato tra Inter e Sampdoria. Un utente ha deciso di chiamare in causa, su Twitter, il nuovo Ministro delle Sport Andrea Abodi, invitandolo ad approfondire l’accaduto. E la risposta dell’ex Presidente della Lega di B ha lasciato spiazzate molte persone.

Buon pomeriggio @tiathe96er . Grazie per la segnalazione, mi informerò su quanto accaduto. Serena domenica — Andrea Abodi (@andreaabodi) October 30, 2022

«Grazie per la segnalazione, mi informerò su quanto accaduto». Ma come, la segnalazione l’ha ricevuta solamente da un utente su Twitter nonostante la notizia fosse in apertura (dalla sera precedente) su molti quotidiani (e non solo sportivi)? Perché proprio da questa risposta, sembra che Abodi non fosse a conoscenza dei fatti. Almeno, in questo caso, i social si sono rivelati utili: un membro del governo ha saputo quanto accaduto grazie a un utente.