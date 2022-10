Adinolfi chiede al ministro Abodi (Gioventù e Sport) di far chiudere Onlyfans

«Il ministro Abodi come primo atto dovrebbe chiudere Onlyfans, avvia alla prostituzione»: queste le parole di Mario Adinolfi – come riportato dal profilo Twitter Ultimora.net – POLITICS, che tiene traccia dello svolgimento della vita politicia italiana – che sono un appello preciso a Andrea Abodi, ministro di Gioventù e Sport. Il ministro che, in teoria, dovrebbe occuparsi di quelle famose devianze rimediando con vita sana e sport da promuovere tra i più giovani. Continua la crociata di Adinolfi su Onlyfans, quindi, che arriva addirittura a chiedere a un ministro di chiuderlo mentre a noi viene da chiederci secondo quale principio Abodi potrebbe chiudere una piattaforma proprietà di un’azienda estera.

Mario #Adinolfi: “Il ministro Abodi come primo atto dovrebbe chiudere Onlyfans, avvia alla prostituzione.”@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) October 28, 2022



Adinolfi su Onlyfans fa appello al ministro di Gioventù e Sport

tipica attività attribuita al ministro per lo sport — lep (@_leppo_) October 28, 2022

In risposta a questa dichiarazione di Adinolfi c’è stata non poca ironia: un utente fa notare come, effettivamente, Abodi sia ministro dello Sport e che risulti strana come richiesta. Probabilmente Adinolfi lo ha invocato in virtù del suo ruolo di guida per i giovani, considerata la vera e propria crociata che il leader del partito Il Popolo della Famiglia ha intrapreso contro la piattaforma diventata nota maggiormente per il grande quantitativo e la grande varietà di contenuti per adulti che fornisce.

Chiudiamo le pasticcerie,avviano all’obesità… — Agad85 (@agad85) October 28, 2022

L’estate appena passata, in particolare, Adinolfi si è scagliato contro Onlyfans e contro il sex work, definendolo «immorale». Tra le critiche fatte alla piattaforma, Adinolfi ha scritto: «Ieri sera in tv m’hanno raccontato tutte le porcherie possibili, dal porno a Onlyfans che secondo me andrebbe chiuso per legge, spiegandomi che il lockdown ha reso centrale il sesso. Perché allora è stato l’anno con il minor numero di nascite nella storia d’Italia? L’ho spiegato. Il percorso del ”mettere su famiglia” comporta senso di responsabilità e disposizione al sacrificio, questi tempi orribili costruiscono cortine fumogene che devono nascondere la bellezza che quel progetto naturale immediatamente emana. Ed eccoci al sesso mercificato e al denaro per il proprio individuale godimento come nuovo vitello d’oro».