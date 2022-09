Facebook ha restituito la pagina al leader di Exit Simone Di Stefano

Il 31 agosto scorso Simone Di Stefano – che ha fondato Exit e che si presenterà insieme a Mario Adinolfi e il suo partito sotto il nome di Alternativa per l’Italia alle prossime elezioni – ha visto la sua pagina Facebook bloccata. Andando a riattivarla, nel giro di poche ore, la pagina è stata oscurata. Come abbiamo già ricostuito, la stessa cosa era già capitata all’ex segretario di Casapound nel 2019, quando tra Facebook e diversi esponenti del partito estremista si era aperta una lunga diatriba (nel 2020 la pagina di Casapound è stata poi riattivata in seguito all’ordine della giustizia italiana). Ora, a distanza di poco meno di una settimana, la pagina Facebook Simone Di Stefano è nuovamente attiva e ad annunciarlo è stato, ancor prima del diretto interessato, Mario Adinolfi.

La pagina Facebook Simone Di Stefano è stata riattivata

Facebook ha riabilitato la pagina di Simone Di Stefano, anche grazie alle proteste dei sostenitori di Alternativa per l’Italia. Oggi ci troverete insieme per un minuto al Tg3 regionale, poi 15 secondi al Tg1. Qualcuno ha capito che “spazio zero” era scandaloso. Meglio quasi zero. pic.twitter.com/Z3DsmczbxI — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) September 6, 2022

Ne ha parlato Mario Adinolfi, condividendo un video di propaganda elettorale di Alternativa per l’Italia e affermando che la restituzione del profilo sia legata anche alle proteste dei sostenitori di Alternativa per l’Italia. Qualche minuto dopo, sempre su Twitter, l’annuncio è stato dato dal diretto interessato con un video di 40 secondi circa.

Facebook ha riaperto la mia pagina. Non era solo la solita censura, questa volta si trattava di turbativa della campagna elettorale. Un piccola vittoria per tutti i movimenti. Ed ora, avanti! pic.twitter.com/RLUMvzyEEK — Simone Di Stefano 🇮🇹 (@distefanoTW) September 6, 2022

Parlando agli oltre 40 mila follower sulla piattaforma, Di Stefano annuncia che si tratta di un «video per festeggiare la riapertura della mia pagina Facebook». Il leader di Exit allude al fatto che Facebook sia stato costretto a ridargli la pagina perché, in alternativa, si sarebbe configurato il «gravissimo reato di turbativa della campagna elettorale». «La multinazionale si è dovuta piegare alle leggi di questo stato», conclude, prima di tornare a parlare delle elezioni.

Il profilo risulta essere stato riattivato, quindi, seppure sia difficile sa rintracciare poiché – come accade quando un profilo viene bloccato – cercarlo direttamente da Facebook risulta essere più complicato in un primo momento. Per trovarlo e constatare che effettivamente è attivo è sufficiente andare sulla pagina Facebook di Exit e vedere l’ultimo post condiviso (una diretta di Di Stefano, appunto) dal quale raggiungere la pagine del leader del fondatore e presidente del movimento.