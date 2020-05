Vincenzo De Luca dice che Salvini va in giro con i suoi occhiali nuovi color pannolino di bimbo

In principio erano stati i lanciafiamme, le mascherine per pulire gli occhiali, i cinghialoni e il fratacchione

Aggiorniamo l’elenco. Lanciafiamme alle feste di laurea, Fabio Fazio fratacchione, poi i cinghialoni che vanno a fare jogging e che andrebbero arrestati e ora gli occhiali di Matteo Salvini «color pannolino di bimbo». Nuova frase tormentone di Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento quotidiano sui numeri del coronavirus in Campania. Uno scontro non nuovo, quello De Luca-Salvini, che oggi si è arricchito di un nuovo capitolo.

De Luca-Salvini e la battuta sugli occhiali color pannolino di bimbo

Non lo nomina mai direttamente, ma il riferimento è sin troppo esplicito. Per Vincenzo De Luca, Matteo Salvini è ‘l’amico sovranista’, «quello che va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui colore è pannolino di bimbo». Il riferimento è al nuovo outfit di Matteo Salvini che, da qualche giorno – ovvero da quando hanno riaperto gli ottici, in base alla sua narrazione sui social network – sfoggia un nuovo paio di occhiali. Mai prima di questo periodo il leader della Lega li aveva indossati.

Ma la conferenza stampa di Vincenzo De Luca non è servita soltanto a punzecchiare l’avversario politico. De Luca ha fatto il punto circa i provvedimenti economici che sono stati presi in Campania: due bandi per quasi 70 milioni di euro di aiuti per le imprese e i cittadini della regione. Una sorta di modello di investimenti e di supporto alla popolazione, cercando di soddisfare tutte le esigenze.

Infine, ha parlato anche della ripartenza in Campania. Secondo De Luca, in regione si sta attraversando già la fase 2 e spunta anche una inedita promessa, che sembra quasi spiazzare i cittadini, fino a questo momento abituati al massimo rigore: dal 18 maggio, De Luca sarebbe pronto a riaprire tutto, ponendo la Campania alla testa della ripresa, fornendo quello che lui ha definito una sorta di modello gestionale.