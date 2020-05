De Luca a Fabio Fazio: «Nonostante il suo aspetto da fratacchione, anche lei avrà affetti stabili» | VIDEO

Fratacchione è la nuova parola chiave più ricercata su Google in Italia nella serata tra il 3 e il 4 maggio. Nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, infatti, è stata utilizzata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per definire il conduttore Fabio Fazio a proposito degli affetti stabili. Il presidente della regione, infatti, stava commentando il dpcm del 26 aprile e le conseguenti FAQ sulle persone che potranno ricevere visite da oggi, 4 maggio, in ottemperanza alle disposizioni per la fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Fratacchione, la definizione di De Luca per Fabio Fazio

Vincenzo De Luca stava parlando della definizione contenuta all’interno del dpcm del governo, ovvero gli affetti stabili: «La definirei una cosa molto leopardiana – ha detto De Luca -, c’è del romanticismo». Fabio Fazio, tuttavia, ha provato a mettere la questione sotto un altro punto di vista. Ovvero, se la cosa più importante di quella definizione sia la parola ‘affetti’ e non l’aggettivo ‘stabili’.

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

«Io sono favorevole a tutti gli affetti – è stata la risposta di Vincenzo De Luca -, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia». Una battuta che è stata accolta con qualche risatina da parte degli assistenti di studio della trasmissione e che, per un momento, ha imbarazzato anche Fabio Fazio che, però, si è ripreso subito: «Molti no – ha risposto il conduttore -, ma sicuramente tre: mia moglie e i miei figli che non vedo da due mesi e che domani raggiungo, chiaramente facendo le orazioni lungo la strada».

Cosa significa fratacchione e cosa voleva dire De Luca

Il senso delle parole di Vincenzo De Luca, ovviamente, non si limitava alla semplice battuta. Il governatore della regione Campania affermava che la fase 2 che inizia il 4 maggio deve chiamarci a un grande senso di responsabilità. Una cosa è limitarsi alle visite ai propri parenti e a quelle persone che sono state distanti da noi in questi mesi con cui prima condividevamo tempi e spazi. Un’altra è andare a ricercare il proprio ‘affetto stabile’ anche tra quelli con cui non avevamo particolari frequentazioni prima della pandemia semplicemente per avere una scusa in più per uscire.

Resta un ultimo punto: cosa significa fratacchione? Dopo i cavalli di frisia, De Luca ci ha ‘deliziato’ con quest’altra performance. Secondo la definizione da dialetto campano, il fratacchione è quella persona dall’aspetto bonario che, nonostante questo suo modo di comportarsi – con qualche piccola sfumatura moralista -, si scopre poi molto furbo e scaltro. Una definizione su cui ha giocato lo stesso Fabio Fazio al termine della trasmissione: «Se anche Naomi Campbell dice che Vincenzo De Luca è il migliore, un motivo ci sarà».