La Rai ha messo nel suo palinsesto due date per il confronto elettorale

I principali candidati saranno invitati a confrontarsi in Rai seguendo regole prestabilite e dando vita a un format «approfondito e coinvolgente» per gli elettori

Il palinsesto televisivo Rai prende forma a seconda della campagna elettorale e, rispettando la condizione di par condicio – ovvero fornendo a tutti i candidati che concorrono per le elezioni che si terranno il 25 settembre 2022 le stesse possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione, in questo caso la televisione del servizio pubblico -, Tg1 e Direzione Approfondimento Rai hanno deciso di organizzare due appuntamenti di confronto tra i leader politici che prendono il titolo di “Serata speciali – Il confronto”.

LEGGI ANCHE >>> AgCom ha richiamato la Rai dopo la “battuta” di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni

Confronto elettorale Rai, le date del dibattito elettorale tra i candidati

L’ufficio stampa della Rai ha reso nota l’intenzione di organizzare due appuntamenti speciali di confronto: «In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate – ha fatto sapere il servizio pubblico – la RAI inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due “Serate Speciali – Il confronto” in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito».

Ci sarà un invito formale a partecipare ai leader designati in seguito alla formalizzazione delle liste elettorali, quindi, che dovranno ovviamente accettare di esserci e di confrontarsi direttamente – secondo tempi e modi decisi per questo format – con gli avversari. Appuntamenti fondamentali per i cittadini che, a questo punto, hanno sempre meno tempo per capire in quale direzione guardare per decidere dove apporre il segno in cabina elettorale.

Secondo l’intenzione della Rai, nel corso delle due serate dovrebbe realizzarsi «un dibattito elettorale televisivo» che «esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà predisposto un sistema di “regole d’ingaggio” puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente».

La messa in onda è programmata nel corso della prima metà di settembre con il primo appuntamento in data mercoledì 7 settembre e il secondo appuntamento in data giovedì 15 settembre.