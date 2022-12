Un membro di un forum di data breach ha chiesto a Musk di acquistare i dati di 400 milioni di utenti di Twitter rubati

Al momento, tutto ciò che è stato dichiarato su un forum molto frequentato da hacker e in cui vengono annunciate azioni di data breach deve essere sottoposto a verifica. Tuttavia, quello che ha scritto un utente di questo forum a ridosso delle festività natalizie deve quantomeno preoccupare: rivolgendosi direttamente a Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, nonché suo CEO fino a quando “non troverà qualcuno abbastanza folle per assumere questo ruolo”, gli ha chiesto di acquistare un pacchetto di dati personali relativi a 400 milioni di utenti del noto social network.

Data Breach Twitter: quali sono le informazioni in nostro possesso

Il post sul forum è stato analizzato dalla società cyber intelligence israeliana Hudson Rock e contiene anche dei sample rispetto ai dati potenzialmente violati. Tra questi comparirebbe, tra i primi nomi segnalati dall’utente del forum (che si fa chiamare Ryushi), anche quello di Alexandria Ocasio-Cortez, l’esponente democratica americana che, tra l’altro, ha recentemente ingaggiato con Musk una vera e propria sfida a distanza per parlare del destino della piattaforma e della sua concreta libertà di espressione dopo il recente acquisto da parte del magnate di Tesla.

È un momento particolare per le vulnerabilità di Twitter legate alla privacy. Mentre l’azienda, rinnovata sotto la guida di Musk, ha annunciato misure supplementari per risolvere problemi che evidentemente sussistevano, il garante per la protezione dei dati personali in Irlanda aveva messo nel mirino il social network per una violazione avvenuta ad agosto: in quell’occasione, i dati di contatto di 5,4 milioni di utenti erano stati esposti. L’hacker Ryushi ha affermato che quest’altra potenziale violazione – che, lo ripetiamo, è ancora tutta da verificare – è stata effettuata sfruttando nuovamente una debolezza nel sistema di archiviazione e di gestione dei dati personali degli utenti del social network.

È altamente probabile, tuttavia, che questa violazione diffusa su questo forum altro non sia che l’effetto di un’altra intrusione in Twitter di qualche tempo fa, tra quelle su cui anche l’azienda ha dovuto ammettere responsabilità. In ogni caso, ora viene chiamato in causa direttamente il proprietario dell’azienda. Un nuovo grattacapo per Elon Musk?