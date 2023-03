Ci sono alcuni passaggi chiave da prendere in considerazione per il CV perfetto

Come far notare il mio cv al meglio?

Cercare un nuovo lavoro può non essere sempre facile. Alle volte, e soprattutto quando si è alle prime esperienze lavorative o si sta magari cercando di cambiare settore, può essere difficile anche solo arrivare alla fase del colloquio iniziale. Non è infatti infrequente che la nostra candidatura, anche solo per caso, possa finire persa tra le mail. Per questo motivo, quando si vuole cercare e ottenere un nuovo lavoro, è molto importante preparare al meglio il proprio cv, per fare in modo che non venga “cestinato” o ignorato ancora prima di essere preso in considerazione.

I passaggi chiave del cv perfetto

Per far risaltare il proprio cv tra gli altri, è fondamentale seguire alcuni passaggi chiave. Per capire al meglio come impostare il proprio curriculum, soprattutto se alle prime esperienze, è sempre bene affidarsi a delle guide specifiche, facendo molta attenzione alla sezione importante. Di seguito alcuni tra i più importanti:

• Elenca la tua esperienza lavorativa e le tue abilità nel modo più accurato, chiaro e conciso possibile. Il tuo curriculum deve sempre essere facile da leggere: pensa che chi lo leggerà potrebbe avere molti impegni e poco, e moltissime candidature da sfogliare. Per questo motivo, devi riuscire a dire le cose importanti in poche frasi, facendo capire subito e senza tanti giri di parole che cosa sai fare e come. Potresti avere anni di esperienza ed essere perfetto per il lavoro, ma se il tuo curriculum è troppo prolisso o complicato verrà cestinato.

• Inizia con il tuo lavoro più recente o più rilevante. I datori di lavoro vogliono sapere se la tua esperienza è rilevante per il loro posto vacante. Ecco perché devi iniziare dal tuo lavoro attuale o più recente e andare a ritroso. Concentrati sulle responsabilità menzionate nel posto di lavoro e tralascia tutto ciò che è irrilevante.

• Adatta i tuoi titoli di lavoro in modo che corrispondano a quelli richiesti nell’annuncio. La maggior parte dei lavori ha vari titoli a seconda dell’azienda. Adatta i tuoi titoli di lavoro, ma senza fornire informazioni non reali. Questo è un passaggio essenziale per superare il software di analisi dei curriculum che cerca parole chiave specifiche e rifiuta automaticamente tutte le applicazioni che non le contengono.

• Frasi brevi e punti elenco sono un must. Le frasi brevi sono facili da leggere e trasmettono con precisione la tua esperienza lavorativa rilevante. I punti elenco consentono di isolare bene le frasi e danno ordine alle informazioni. Non raggruppare tutto in un unico punto elenco. Fai piuttosto in modo che i dettagli pertinenti abbiano il giusto spazio e assicurati di escludere le informazioni irrilevanti.

• Abbina il riepilogo del tuo profilo al tuo curriculum. Ogni buon curriculum inizia con un breve riassunto del profilo. Menziona brevemente in questa sede l’esperienza lavorativa essenziale, quindi rafforza le informazioni nel tuo curriculum. Se un reclutatore è colpito dal riepilogo del tuo profilo, continuerà a leggere. È fondamentale che trovino anche i dettagli di supporto nel corpo del curriculum. Ricorda di includere anche i risultati che riguardano la tua esperienza lavorativa, se ne hai.

Dritti all’obiettivo: fatti notare!

Ora che hai iniziato ad avere le idee un po’ chiare sulla costruzione del curriculum impeccabile, non ti resta che iniziare ad inviare il tuo cv per le tutte posizioni lavorative che desideri e iniziare a farti notare!