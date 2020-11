Crisanti a PiazzaPulita: “Lockdown generale inevitabile, e l’ondata di morti ancora deve arrivare”

Oltre a Crisanti sul lockdown e più in generale sull’emergenza Covid in Italia a PiazzaPulita parla anche l’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, che affronta lo spinoso tema della situazione in Calabria dove si augura vada Gino Strada, definito un uomo “che è stato in grado di creare strutture all’avanguardia in Paesi poverissimi”. Un tema, quello della Calabria, su cui interviene anche la giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, sottolineando che il commissariamento della sanità nella regione dura dal 2010 e definendo la gestione del governo “inqualificabile” perché “non ha controllato che il generale Cotticelli facesse il piano anti-Covid”. Ricciardi sembra anche meno definitivo di Crisanti sul lockdown, sottolineando che “quando prendi delle misure devi aspettare almeno tre settimane per vederne gli effetti” e invitando a “non essere impazienti e vedere solo i dati giornalieri…”. Il consigliere del ministro Speranza sull’emergenza Covid non risparmia una stoccata alle Regioni che “trasmettono dati tardi e male” portando il governo a prendere “decisioni su dati falsati”, e sottolinea che “la mortalità è molto più alta nei pazienti anziani” ma che purtroppo “aumenta in tutte le fasce d’età”.

