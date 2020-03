Covid-19: quando finiranno i contagi? Le previsioni regione per regione

Uno tsunami che ha sconvolto completamente le nostre vite. L’epidemia da Covid-19 continua a minacciare le nostre vite e la nostra economia e stravolgere le nostre abitudini sociali. Eppure c’è un gruppo di analisti che si sta concentrando sulle possibili date in cui i nuovo contagi potrebbero cessare in tutta Italia, preludio alla fine reale dell’epidemia. Uno stop che non sarà uguale per tutti gli angoli della Penisola, ma che rifletterà l’andamento epidemico delle singole Regioni. Secondo lo studio, realizzato dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), il momento in cui i contagi si azzereranno in tutta Italia è nello spazio temporale compreso tra il 5 e il 16 di maggio.

Ma, come si intuisce sopra, la data potrebbe variare a seconda dei diversi comuni italiani. Si va dal Trentino Alto Adige che potrebbe essere la prima Regione italiana ad azzerare i contagi il prossimo 6 aprile, alla Toscana che potrebbe trovarsi a fronteggiare l’epidemia fino al 5 maggio. La Lombardia, la terra più martoriata dal virus, uscirebbe invece dai contagi il prossimo 22 aprile.

Si tratta ovviamente di cifre provvisorie, che i ricercatori hanno ottenuto manipolando i dati relativi a vittime, contagi e guarigioni, ma che possono fornire un primo orizzonte temporale per provare a tracciare qualche data. Numeri e appuntamenti che andranno confermati dai prossimi bollettini forniti dalla Protezione Civile e dall’andamento di una curva che, dopo giorni di impennata, appare ora molto più stabile.