«La terapia anti-Covid usata per curare Trump è costata un milione di dollari»

Una cura che funziona, ma dal costo non accessibile. Insomma, per uno. Per il numero uno della Casa Bianca. Non per tutti. A rivelare il costo cura Trump, la terapia a cui è stato sottoposto il quasi ex Presidente degli Stati Uniti, è stata Ilaria Capua nel corso della sua intervista radiofonica a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. E si parla di cifre non irrisorie e, quindi, non alla portata di tutti. Si tratta degli anticorpi monoclonali – che sono al centro di studi e sperimentazioni a livello mondiale, anche in Italia con il professor Roberto Burioni – che hanno come obiettivo quello di bloccare immediatamente il virus. Ma a un costo stellare.

«Gli hanno fatto una dose sostanziosa di anticorpo monoclonale, che è come un missile terra-aria. Blocca il virus quando sta entrando nel sangue e quindi non riesce a provocare malattia – ha spiegato Ilaria Capua a Un Giorno da Pecora -. Questa medicina, però, non è per tutti. Il motivo? È costosissima. La cura di Trump sarà costata forse un milione di euro. Insomma, si tratta di una cura da presidente».

Costo cura Trump, anticorpi monoclonali da un milione di dollari

Una terapia che funziona, ma che ha dei costi elevatissimi. E non sembra essere possibile utilizzare questa soluzione per tutti. E non solo per il prezzo, ma anche per il tempo. Secondo Ilaria Capua, infatti: «Gli anticorpi monoclonali sono come dei missili che, però, si producono in modiche quantità. Inoltre, per funzionare devono essere super concentrati. Al Presidente degli Stati Uniti hanno fatto una dose ‘da pecora’, per non dire da cavallo. Per questo motivo è riuscito a fare l’ultima parte della campagna elettorale facendo show e ridicolizzando il virus. Le persone che gli credono, e sono tante, hanno visto il loro presidente così spavaldo. Ma non vale. A lui hanno fatto la criptonite». Insomma, non solo il costo cura Trump, ma anche il quantitativo elevato di terapia gli ha consentito di riprendersi in pochi giorni. Un metodo che funziona, dunque, ma che al momento non è per tutti.

(foto di copertina: da profilo Instagram della Casa Bianca)