Cosa posso e non posso fare se vivo in «zona gialla»

Cosa possono fare gli abitanti delle regioni che verranno dichiarare zona gialla dal ministero della Salute? Per queste regioni – quelle ritenute a minor rischio secondo i criteri decisionali per stabilire la fascia di appartenenza – sono quelle per le quali, in sostanza, valgono le regole nazionali dell’ultimo Dpcm firmato nella notte scorsa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a partire dal lockdown nazionale a partire dalle 22. Le zone gialle – così come quelle rosse e quelle arancioni – sono state sancite basandosi anche sul coefficiente di rischio del contagio più o meno alto. La zona verde è quella che – almeno per il momento – si trova nella situazione meno grave. Le regole zona gialla sono meno restrittive di quelle delle altre zone.

LEGGI ANCHE >>> Cosa posso e non posso fare se vivo in «zona arancione»

Regole zona gialla, cosa posso fare

In zona gialla è consentito fare quello che è stato stabilito per tutto il territorio nazionale senza restrizioni ulteriori. Nelle regioni che per ora sono state classificate meno a rischio gli spostamenti durante il giorno rimangono quindi consentiti ed è possibile muoversi su mezzi pubblici che possono essere riempiti fino a un massimo del 50% della loro capienza. Gli studenti delle scuole superiori devono fare lezione tramite didattica a distanza. Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ma rimangono aperti – al loro interno – negozi di alimentari, edicole, farmacie e parafarmacie. Nelle zone verdi è consentito spostarti all’interno del proprio comune e anche fuori; è possibile spostarsi in altre regioni purché siano anch’esse in fascia gialla. Rimane consentito svolgere attività motoria e sportiva all’aperto rispettando le distanze di sicurezza e nelle aree pubbliche (quando accessibili). Rimangono aperti i circoli sportivi con il divieto di utilizzo degli spogliatoi.

Cosa non posso fare in zona gialla

Nelle zone gialle, sottoposte alle chiusure nazionali, non sarà possibile recarsi nelle palestre e nelle piscine, che rimangono chiuse. Non sarà possibile recarsi nei centri commerciali nei weekend – che, appunto, rimangono chiusi -. Non è possibile, come non lo era prima, andare in giro senza mascherina e non sarà possibile – visto il coprifuoco – muoversi dalle 22 alle 5 salvo per comprovate esigenze lavorative, di salute e casi di necessità. Vengono chiusi nelle zone verdi e su tutto il territorio i musei, le mostre e le sale bingo. Restano chiuse palestre e piscine.