Il nuovo Dpcm: i centri commerciali chiusi nel weekend

È passata la strada della rigida rigorosità. Nel testo finale, firmato da Giuseppe Conte, del nuovo Dpcm è stato deciso – tra le altre restrizioni – di optare per la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi. Nelle scorse giornate, dopo le voci che si erano rincorse al termine delle comunicazioni in Aula – sia a Montecitorio che a Palazzo Madama – del Presidente del Consiglio, il presidente del CNCC aveva proposto un’alternativa alla serrata nel fine settimana. Un appello che, però, non è stato ascoltato e i centri commerciali chiusi nel weekend, su tutto il territorio nazionale, sono ormai una realtà.

A partire da sabato 7 novembre – con il nuovo dpcm che avrà valenza fino al prossimo 3 dicembre, in attesa di vedere gli effetti delle restrizioni – i centri commerciali chiusi nel fine settimana diventano una realtà. Ecco cosa dice il testo del decreto firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nelle giornate festive e prefestive (quindi anche i weekend, nrd) sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

In pratica, i centri commerciali chiusi nel fine settimana. A eccezioni di alcune attività che si trovano all’interno degli stessi.

Centri commerciali chiusi nel weekend, la conferma nel dpcm

Nelle ore precedenti alla firma del nuovo dpcm (che entrerà in vigore da domani, giovedì 5 novembre, per quel che riguarda le misure a livello nazionale), il Presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Roberto Zoia, aveva chiesto a Giuseppe Conte di prendere in considerazione una proposta: centri aperti tutti i giorni (compresi i weekend), ma con orario ridotto e chiusura anticipata alle ore 18. Ma è stato deciso di non percorrere quella strada.

