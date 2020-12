Scegli il cambiamento digitale seguendo corsi, webinar e laboratori

Il mondo cambia con una rapidità mai vista in passato: questo processo è soprattutto frutto dell’evoluzione tecnologica che ha portato praticamente tutti i settori della vita ad aprirsi al mondo digitale. Queste continue innovazioni coinvolgono sia la vita privata di ognuno di noi che l’aspetto lavorativo e professionale. Nel primo caso, infatti, è evidente come il quotidiano sia stato stravolto, in un processo che appare ormai irreversibile, dall’ingresso nelle vite di chiunque degli smartphone e della tecnologia mobile, elementi che ci rendono persone in perenne connessione, con il capo chino sui nostri device elettronici a chattare, interagire, scambiarsi immagini e file di qualsiasi genere. In ambito lavorativo, poi, è diventata una necessità ineluttabile quella di rimanere costantemente al passo coi tempi per continuare ad essere funzionali all’interno di un contesto che rischia di lasciare indietro chi non è in grado di far crescere progressivamente le proprie competenze nel mondo digital. Tutte le aziende e tutti i singoli professionisti, in qualsiasi settore si trovino ad operare, sono ormai costretti ad aggiornare le proprie skills o i propri processi produttivi per non rischiare di ritrovarsi, anche nel giro di poco tempo, fuori dal mercato a causa dell’obsolescenza della propria proposta commerciale.

Corsi FEDU per il cambiamento digitale

Scegli il cambiamento digitale, per te, per il tuo lavoro o per la tua azienda, attraverso FEDU, i nuovi corsi che puoi trovare collegandoti al sito https://www.feltrinellieducation.it/: si tratta di una piattaforma messa a disposizione dalla Feltrinelli, la celebre casa editrice italiana, all’interno della quale poter accrescere le proprie competenze e migliorare le proprie conoscenze seguendo corsi online, sia live, per poter interagire direttamente con degli interlocutori, che on demand, per avere la possibilità di usufruire di quei contenuti digitali in qualsiasi momento, in base alle nostre esigenze. Sono presenti tantissimi webinar e laboratori, tenuti da personaggi di spicco del proprio settore di competenza.

Corsi FEDU, quando aggiornarsi e perché farlo

Quando è giusto decidere di seguire corsi di aggiornamento per accrescere le proprie competenze? La risposta è estremamente semplice: sempre! Non esiste un momento che sia più giusto di un altro proprio perché non esiste un momento sbagliato per studiare, conoscere e scoprire. La curiosità è il motore che ci spinge in avanti, che ci rende persone più preparate e competenti, in grado di portare un valore positivo in ogni attività. Inoltre, va detto che la risposta più sbagliata che ci si possa dare è quella di pensare, non essendo più giovani, di non essere adatti ad entrare nel mondo del digitale. Non esiste un’età per essere professionali, competenti e capaci nel proprio lavoro: esiste il desiderio di continuare a crescere, in qualsiasi fase della propria carriera, e anche il coraggio di intraprendere strade nuove in qualsiasi momento.

Se senti il desiderio di migliorare te stesso, aumentando di conseguenza le tue capacità professionali, le tue possibilità di crescere nel lavoro che stai già facendo o imbarcarti in una nuova avventura, il primo passo da fare è proprio quello di professionalizzarsi e imparare grazie a corsi specializzanti.