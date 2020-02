Continua a salire il numero dei contagiati dal Coronavirus. Dopo le alte cifre in Lombardia, aumentano anche i casi in Veneto. Domenica, nel pieno della giornata del Carnevale, sono stati confermati due casi a Venezia. «Stiamo attendendo le conferme e penso che entro sera prenderemo ulteriori provvedimenti di attenzione sanitaria» ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro.

Coronavirus, due casi a Venezia: stop al carnevale

In Veneto il bilancio dei contagi di Coronavirus è salito a 24, con due nuovi casi nel capoluogo. Si tratta di due veneziani anziani sugli 88 anni, entrambi residente nel centro della città e ora ricoverati all’ospedale Civile di Venezia. . La scoperta è giunta proprio nella domenica più celebre del carnevale della città, in cui viene effettuato il volo dell’aquila in Piazza San Marco. Manifestazione che infatti ha registrato meno presenze rispetto alle aspettative e agli anni scorsi: la Polizia Locale non ha nemmeno dovuto istituire i sensi unici pedonali nei punti di maggior traffico del centro storico lagunare. Dopo un summit delle 13 del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, è stato annunciato lo stop al Carnevale. «Da questa sera è previsto il blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive fino al 1 marzo compreso» ha infatti dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha aggiunto che non si hanno per ora «novità sul paziente zero e abbiamo i due casi a Venezia città storica che ci preoccupano non poco, perché sono pazienti che non hanno alcuna storia clinica e sociale riferita alla comunità cinese e di persone che venivano la zona infetta». «Le linee guida ci dicono che è più efficace effettuare i test per cerchi concentrici a partite dai casi, e non a tappeto sulla popolazione» ha concluso Zaia.

