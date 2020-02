L’Italia ha superato la soglia dei 100 casi di Coronavirus. Le stime fatte dal presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando a SkyTg24 non lasciano scampo. Solo in Lombardia sono confermati 89 casi, a cui aggiungendo i sedici registrati in Veneto e i due in Emilia Romagna, più l’unico nel Lazio e i 3 in Piemonte, portano un totale che supera lo scoglio del centinaio. I decessi però, al momento in cui scriviamo, restano fermi a due.

Coronavirus, superati i 100 casi in Italia

I conti non lasciano scampo. La buona notizia è che si registrano anche delle guarigioni. Ieri il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, Francesco Vaia, ha stato reso noto che il ricercatore ventinovenne ricoverato «sostanzialmente guarito» dal coronavirus, e anche la coppia di coniugi cinesi migliora di momento in momento. Loro erano stati i primi due casi registrati in Italia, ma le loro condizioni stando al bollettino di sabato 22 febbraio, «sono migliorate, in maniera significativa quelle del maschio». E stamane è stato reso noto che sia la moglie del cinese ancora ricoverato che il ricercatore italiano sono stati dimessi. A salire con molta più velocità è pero il numero dei contagi, che ora ha superato la soglia del centinaio. Da domani verranno chiuse le università in Lombardia per una settimana, e molte aziende stanno valutando di muoversi allo stesso modo.

(Credits immagine di copertina: Photo by CDC on Unsplash)