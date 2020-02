Se da un lato le istituzioni invitano a non farsi prendere dal panico e rispettare le indicazioni date, dall’altro è inevitabile che la popolazione rizzi le antenne: i casi di contagio da Coronavirus in Italia hanno spinto molti cittadini a prendere d’assalto farmacie e supermercati per comprare mascherine e gel igienizzanti, tanto che sono diversi gli esercizi che hanno appeso cartelli che ne annunciano l’esaurimento delle scorte in negozio. Nessun problema, coronavirus o meno siamo nel 2020 ed esistono i negozi online. Peccato che su Amazon il prezzo dell’Amuchina sia schizzato alle stelle.

La paura del Coronavirus e il folle rialzo dei prezzi dell’Amuchina

Se era successo con i Nutella Biscuit, e forse un po’ meritatamente, figurarsi se non sarebbe dovuto succedere anche con l’Amuchina. Su Amazon i prezzi per l’igienizzante mani tocca vette altissime ed eccessive: sintomo che o qualche rivenditore e store on line ha deciso di cavalcare l’onda del panico da contagio, arricchendosi sulle paure degli altri, oppure i sistmei informatici stanno leggermente impazzendo tra richiesta ed offerta.

A ogni modo, il prezzo “abituale” di una confezione di Amuchina oscilla tra i due e i tre euro, con un prezzo massimo consigliato al pubblico di 4.10 euro. Online invece il prezzo è esorbitante: dai 14,99 euro per una confezione di Amuchina Gel Mani XGerm nuova formula fino a 89,90 euro per un pacco da 4 confezioni da 80ml, quindi intorno ai 22 euro ciascuna. Non è tanto da meno nemmeno il set da 12 confezioni da 80ml per un totale di 198 euro, ovvero circa 12 euro a dispenser. Eppure tutti i casi citati sono annunci che sul sito di e-commerce Amazon si sono guadagnati lo sticker di “prodotto più venduto”.

