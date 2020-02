La Regione Lombardia fa i conti con il coronavirus e l’ordinanza di annullare gli eventi pubblici e sportivi ed impedire assembramenti di persone con la chiusura dei centri culturali come musei e cinema ha colpito anche il mondo della tv, in particolare Mediaset. Il Biscione ha infatti nel capoluogo meneghino i suoi studi principali per i programmi registrati ed in diretta, per cui ha dovuto adeguarsi alle ordinanze del ministero per combattere il propagarsi del contagio da coronavirus.

Mediaset ha annunciato che Le Iene e Live – Non è la D’Urso andranno in onda a porte chiuse, senza pubblico proprio per evitare il rischio contagio da Coronavirus.

La notizia per quanto riguarda il popolare talk show è stata data dalla stessa Barbara D’Urso:

“In rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live – Non è la D’Urso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò di farvi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”

Il coronavirus blocca anche altri programmi Mediaset

Nei prossimi giorni andranno in onda senza pubblico in studio anche Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, ma anche l’approfondimento serale calcistico Tiki Taka. Mediaset ha poi sottolineato che Domenica Live è stata registrata negli scorsi giorni e per questo c’è il pubblico in sala.