Alla presentazione della fiction “La Vita Promessa – Parte 2″ abbiamo intervistato in esclusiva la protagonista Luisa Ranieri, che ci ha raccontato le sue emozioni nel ritorno nei panni di Carmela Rizzo dopo l’apprezzatissima prima stagione. L’interprete ci ha parlato di cosa significhi per lei tornare a vestire i panni di questa straordinaria donna, che lottava per emergere in un epoca in cui non era data così tanta possibilità e in cui gli uomini erano i padroni di tutto. Nel corso della nostra chiacchierata ci ha parlato anche del possibile show televisivo proposto da Stefano Coletta insieme al marito Luca Zingaretti e del suo prossimo ruolo nei panni del Commissario Lobosco.

Luisa Ranieri, ritroviamo la sua Carmela ne La Vita Promessa – Parte ?

“Una donna che ha cercato di emanciparsi, un suo modo di essere moderna nel ‘900. Ha imparato a leggere, scrivere e oltre al lavoro tiene insieme la sua famiglia. Ci sono diversi filoni nel racconto, è molto bello l’incontro che fa Carmela con questa famiglia ebrea che scappa dall’Europa e arriva in America per trovare protezione tramite Ferri. È bello il rapporto che nasce tra lei e questa bambina che le viene data in affido a casa. In qualche maniera lei adesso non è più mamma ma nonna. I suoi figli sono andati fuori da casa e lei dedica tutta se stessa alla bambina”.

Quanto è bello per un’attrice come lei lavorare in una serie in costume per di più ambientata in un’altra epoca, è come immergersi in un viaggio?

“Si è come essere teletrasportata nel tempo, è bellissimo perché poi ritrovi anche dei riferimenti culturali che hanno a che vedere con le tue nonne, quello che hai sentito dire e visto nei film d’epoca. Poi anche la trasformazione, con il regista Ricky Tognazzi abbiamo deciso che nella terza puntata iniziasse l’invecchiamento del personaggio in modo di rendere Carmela più umana. Abbiamo deciso di modularla e invecchiarla per farla diventare una donna a tutti gli effetti”.

Che ne pensi di quanto detto da Stefani Coletta che vorrebbe vederti conduttrice al fianco del tuo Luca Zingaretti, ti ci vedresti?

”Non lo so chi può dirlo. Noi non abbiamo mai preso in considerazione questa ipotesi, non ho mai posto attenzione su un’eventualità come questa. Conosco bene però Stefano Coletta perché avevamo lavorato insieme per Amore Criminale. Era lui che mi aveva proposto la conduzione all’epoca e io mi sono immersa in quel mondo li dando il massimo che poteva dare con un mestiere che non era il mio. Ci siamo inventati un modo per raccontare e dare voce a storie di donne sopravvissute e non che fosse vicino al mio mondo”.

Non ti chiediamo quale sia il tuo prossimo ruolo perché c’è stato spoilerato, parlaci di questo nuovo commissario Lobosco.

“Il vice questore Lobosco la interpreterò a breve. Vado a marzo a Bari a girare. È una donna moderna che vive nella Bari di oggi, quando inizierò a girare scoprirò come sarà questo ruolo”.