La Vita Promessa 2, torna la serie di Rai 1: “Storia che tratta temi attuali come l’immigrazione”

Torna su Rai 1, dopo il successo della prima stagione, La Vita Promessa che racconta la saga della famiglia Rizzo, i siciliani emigrati in America con a capo Carmela interpretata ancora una volta da Luisa Ranieri. La serie firmata ancora una volta da Ricky Tognazzi unisce il pathos del melodramma materno alla tensione del gangster movie, la cornice affascinante della famosa Little Italy newyorkese all’attualità di un tema come quello dell’immigrazione.

LEGGI ANCHE > Ricky Tognazzi sull’emergenza rifiuti a Roma: “Bisogna farsi sentire per questa battaglia” | Video

Attraverso le vicende private e personali dei Rizzo si traccia un affresco dell’epoca, dal punto di vista degli italo-americani. In questa seconda stagione ci troviamo a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40. I protagonisti della serie sono personaggi di fantasia che interagiscono con personaggi storici, come Lucky Luciano e Fiorello La Guardia rendendo il tutto ancor più affascinante.

La prima serie è stata un grande successo, come ha ricordato la direttrice di Rai Fiction Tini Andreatta: “Per la seconda parte di La vita promessa è stata la serata della domenica, alla quale abbiamo lavorato per dare una connotazione coerente, con al centro la famiglia; La vita promessa è un grandissimo romanzo popolare. La prima serie nasce da un progetto scritto da due indimenticabili firme della televisione italiana, poi rielaborato da Izzo e Tognazzi. La seconda serie nasce dalle ultime due puntate della prima serie, alle quali Laura Toscano e Franco Marotta non avevano potuto lavorare molto”.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta è alla sua prima presentazione dopo il Sanremo dei record: “Abbiamo lavorato in questo primo mese con Rai Fiction per caratterizzare l’offerta della domenica di Rai1 al femminile. Sono molto contento di essere qui perché è una delle poche fiction che avevo visto anche nella prima serie e che mi aveva catturato per intensità e per scrittura. Questo racconto è espressione dei miei desiderata per la rete ammiraglia. Già a Rai3 ho voluto il racconto dei sentimenti; questo melò risponde a quello che io penso che il servizio pubblico debba offrire. La nostra fiction deve sempre avere l’obiettivo di far riflettere”

Il regista Ricky Tognazzi è davvero felice del successo della prima stagione de La Vita Promessa, con una media del 26% di share che gli ha aperto le porte di un sequel e della domenica di Rai 1: “È la prima volta che mi si offre la possibilità di un sequel. Una volta era considerata una diminutio, oggi ha un valore alto perché significa che i numeri sono stati alti. È uno dei lavori più importanti e più belli che abbia mai fatto. Non abbiamo avuto paura di certi toni. Viviamo un tempo in cui tutto è minimalista, noi, invece, non abbiamo avuto paura del melò. Ma con gusto e garbo. Abbiamo dato ai personaggi tematiche importanti e moderne. Si parla dell’oggi, di malavita, di crisi economica, dei problemi delle migrazioni. Carmela è la mamma per antonomasia, vedrete un prodotto di lusso per Rai 1”.

Luisa Ranieri su La Vita Promessa 2: “Mi ha convinto l’evoluzione di Carmela”

La grande protagonista della serie è Luisa Ranieri, che torna nei panni di Carmela: “La seconda stagione mi ha dato la possibilità di affrontare un’altra parte del personaggio: trovarsi in un Paese diverso dal suo la mette nella condizione di essere una migrante perfettamente integrata al contesto. Ci siamo divertiti con il regista a trovare l’inglese di Carmela, considerando che è una donna rurale. Questa è una serie con attori di grandissimo talento, Ricky è stato straordinario a guidarci.Carmela è un personaggio che ho molto amato. Per la prima serie ci ho messo un mese e mezzo a leggerla, perché non mi andava di fare una lunga serialità. Poi l’ho letta tutta di un fiato, ho chiamato il produttore e ho detto ‘voglio farla’”.