Ricky Tognazzi ha presentato nella sede Rai di Viale Mazzini la nuova stagione de La Vita Promessa, ma è stata anche l’occasione di parlare con lui della situazione che vive la città di Roma. Nelle scorse settimane il regista è sceso in piazza del Campidoglio al fianco di tanti colleghi dello spettacolo per protestare contro l’amministrazione Raggi nell’emergenza rifiuti, in particolare per il devastato quartiere di Valle Galeria:

“I problemi di Roma li vediamo tutti i giorni, c’è una città che non è in grado di fronteggiare le cose di tutti i giorni. Ad esempio i rifiuti che invadono le strade e quando non invadono le strade direttamente i quartieri, nella fattispecie abbiamo manifestato per un quartiere che è stato devastato negli ultimi 40 anni e che rischia di dover subire ulteriori umiliazioni. Gli abitanti della zona, ma non solo gente famosa perche noi eravamo lì dalla Massimina ai quartieri più Borghesi. Ci siamo voluti far sentire perché solo facendoci sentire possiamo dare forza alle battaglie”.

Ricky Tognazzi e i Vip in Campidoglio contro l’amministrazione Raggi

Una battaglia quella per l’emergenza rifiuti che ha visto in prima linea anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, uno su tutti Luca Ward che era in piazza al fianco di Ricky Tognazzi, ma anche tanta gente comune. La sindaca Virginia Raggi e la sua giunta avevano indicato proprio il quartiere per realizzare una nuova discarica a Monte Carnevale, ma la popolazione non ci sta dopo che per 50 anni ha ospitato il sito di Malagrotta.

Questo è soltanto uno dei motivi che ha portato i vip a sfidare l’amministrazione comunale di Roma, anche perché pochi giorni fa lo stesso Ricky Tognazzi ha dichiarato: “Tra il dire e l’amministrare c’è di mezzo il mare”, con una chiara frecciatina ai 5 Stelle. Staremo a vedere come evolverà la vicenda della nuova discarica di Roma Capitale.