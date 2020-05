Il caso dei 168 positivi a Bergamo inseriti nei dati oggi, ma riferibili agli ultimi sette giorni

Un elemento nei dati giornalieri della protezione Civile sull’epidemia di coronavirus ha lasciato piuttosto perplessi gli osservatori nella giornata del 27 maggio. Innanzitutto, si parte dall’assunto che i dati della giornata di oggi, sebbene non gravissimi, segnalano numeri leggermente superiori rispetto al trend statistico riscontrato negli ultimi giorni. Dobbiamo forse desumere da ciò che possa esserci qualcos’altro in gioco, come ad esempio un contagio di ritorno dovuto all’allentamento delle misure di lockdown?

Coronavirus Bergamo, il dato della protezione civile va corretto

Probabilmente non è proprio così. Ancora una volta, il 27 maggio, la Lombardia l’ha fatta da padrona nei dati sul coronavirus. Il 65% dei nuovi contagi registrati oggi, infatti, sono avvenuti in questa regione. In modo particolare, spicca il dato della provincia di Bergamo, dove oggi sono stati segnalati 198 casi di positivi in più. Un livello allarmante, in linea con i numeri di inizio aprile, se non fosse per una nota che ha spiegato e illustrato questo numero.

Coronavirus Bergamo, la spiegazione della Regione Lombardia

Su Bergamo, dei 198 positivi ben 168 sono stati caricati oggi ma si riferiscono a test effettuati negli ultimi sette giorni. In particolare, fa sapere la Regione Lombardia, il dato sarebbe afferente a tamponi effettuati (sempre negli ultimi sette giorni) dopo che alcuni cittadini privati si erano sottoposti, di loro iniziativa, a test sierologici.

Dunque, nemmeno i dati confortanti degli ultimi giorni, evidentemente, corrispondevano a un effettivo monitoraggio della diffusione dell’epidemia in tempo reale. Con la conseguenza che anche il dato degli zero morti in Lombardia nella giornata di domenica 24 maggio deve per forza di cose – anche in virtù di precedenti vicende, come la comunicazione di 2 decessi da parte di Ats Brescia afferenti al 24 maggio appunto – essere rivista.

Pertanto, i dati di oggi non sembrano peggiori né migliori di quelli dei giorni precedenti, se è vero che si assiste a oscillazioni così determinanti su numeri che, per forza di cose, si stanno riducendo. Con 168 contagi in meno relativi ai sette giorni precedenti, infatti, il numero dei nuovi casi relativi al 27 maggio sarebbe di 416, più o meno in linea con quanto registrato nei giorni scorsi.