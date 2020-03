Gli ultimi aggiornamenti dallo Spallanzani sembrano positivi per quanto riguarda il Coronavirus a Roma. Sembra infatti che non ci sia alcun focolaio nella regione Lazio, infatti il poliziotto di stanza al commissariato di Spinaceto abbia contratto il virus dal ceppo lombardo che sta viaggiando verso sud e che aveva già colpito la famiglia di Fiumicino. Ecco la nota emessa dall’istituto romano:

Risulta quindi positiva tutta la famiglia, ma nessuno è grave secondo quanto riportato dallo Spallanzani è soltanto il poliziotto è al momento ricoverato. Il bollettino medico si conclude con le misure di sicurezza intraprese a seguito del nuovo caso di Coronavirus a Roma:

“A seguito di ciò in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attività didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio”.