Il fuorionda del Napoli su Zoom e il lancio dell’hashtag #ControlliamoMassa

«Qui non è che stiamo registrando, eh?». E invece sì. La diretta era già partita e i commenti già stavano invadendo la diretta Zoom dalla sala stampa del centro di Castelvolturno per la presentazione del calendario 2021 del Napoli. E in quegli istanti che hanno preceduto l’inizio della conferenza – a cui hanno partecipato anche il capitano azzurro Lorenzo Insigne e l’attaccante Andrea Petagna – è arrivato il fuorionda che ha provocato tantissima indignazione sui social. A parlare con il numero 10 partenopeo dovrebbe essere il capo della comunicazione del Napoli, Andrea Lombardo. E si fa riferimento a una campagna social («Controlliamo Massa», con tanto di hashtag #controlliamomassa) fatta lanciare a un noto giornalista. E la polemica diventa inevitabile.

La diretta delle conferenza di presentazione del calendario del Napoli, edizione 2021, era prevista per le 14 di ieri, lunedì 21 dicembre. Il tutto è andato in diretta anche sulla piattaforma Zoom, con il video che poi è stato condiviso anche sugli altri canali social. Poco prima della diretta, però, lo spioncino rosso della registrazione era già acceso e tutto quel che si stavano dicendo Lorenzo Insigne e il capo della comunicazione del club di De Laurentiis è andato in onda.

Controlliamo Massa, storia di un fuorionda in casa Napoli

All’inizio il dialogo riguardava un rimbrotto nei confronti del capitano del Napoli, reo di «aver mandato a ca*are» l’arbitro Massa durante il match contro l’Inter di mercoledì 16 dicembre. Un atteggiamento costato l’espulsione dal campo e la squalifica per un turno (già scontata con l’assenza nel posticipo della 13esima giornata allo Stadio Olimpico contro la Lazio). La voce protagonista di questo fuorionda rimprovera il suo capitano. Poi, però, sottolinea come abbia spinto il giornalista Carlo Alvino a lanciare la campagna «Controlliamo Massa» su Twitter. E il tweet, effettivamente, è stato pubblicato con l’hashtag #controlliamomassa.

#controlliamomassa Per far sì che l’uniformità di giudizio accompagni ogni decisione arbitrale invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig. Massa per controllare se adotta sempre lo stesso comportamento di fronte alle offese verbali o gestuali. Se d’accordo retwitta. — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 17, 2020

Polemiche inevitabili

E da questo fuorionda non potevano che nascere polemiche. Ovviamente non sappiamo se la voce protagonista di questo video (non appare in video in quel momento, ma sembra essere il capo della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo) abbia realmente spinto un giornalista (voce e volto molto noti tra i tifosi partenopei) ad avviare una campagna social che invitava i sostenitori azzurri a un controllo sul comportamento in campo dell’arbitro Massa. Resta, comunque, un qualcosa molto grave, anche qualora avesse voluto fare una battuta a mo’ di millantato credito. Non tanto per l’effetto (i tifosi social non condizionano il comportamento di un direttore di gara sul campo), ma per la teoria.