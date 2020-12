Nonostante i video, il giudice sportivo si dimentica di squalificare Buffon per bestemmia

Da quando gli stadi sono vuoti a causa del Covid l’effetto audio che arriva dal campo è molto realistico e non oscurato dai cori dei tifosi che incitavano continuamente la propria squadra del cuore. E da lì emerge tutto il bello e il brutto del calcio. Perché se da una parte si possono ascoltare le indicazioni che arrivano dalla panchina ai calciatori, dall’altra arrivano alle nostre orecchie anche tutte le parole che si scambiano all’interno del rettangolo verde di gioco. Ed è per questo motivo che, solo qualche settimana fa, il calciatore della Roma Bryan Cristante è stato squalificato per una giornata a causa di un’imprecazione blasfema dopo l’autogol segnato in occasione della vittoria giallorossa contro il Bologna. Ma quella decisione del giudice sportivo sembra rimanere una perla rara data la mancata squalifica per la bestemmia Buffon.

LEGGI ANCHE > L’infelice battuta di Buffon con un fan cinese: «Occhio, hai il corona. C***o sei di Wuhan?» | VIDEO

Il tutto nonostante i video che sono stati diffusi anche sui social. Il match della bestemmia Buffon (e non è la prima visto che vi è un’ampia letteratura sul tema, sempre con protagonista il numero uno bianconero) è quello disputato sabato 19 dicembre allo Stadio Tardini di Parma. Siamo all”80′ di gioco, con i campioni d’Italia in carica in netto vantaggio per 0-3 sui padroni di casa (il risultato finale è stato 0-4). Visto il punteggio in ghiacciaia, qualche minuto prima Andrea Pirlo aveva deciso di far rifiatare McKennie dando spazio al giovane Manolo Portanova. E il portiere lo ha spronato così.

Bestemmia Buffon, ci sono i video ma il giudice sportivo non lo squalifica

«Porta! Mi interessa che ti vedo lì correre Dioc**e e soffrire. Del resto non me ne frega un caz*o». Insomma, uno sprone con epiteto blasfemo. Evidente, come testimonia il filmato diventato virale sui social (visto il precedente che ha visto la squalifica di Cristante), per tutti. Ma non per il giudice sportivo. Amen.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Gianluigi Buffon)