Nel post partita di Inter-Napoli il tecnico dei partenopei si è scagliato contro l'espulsione di Insigne per aver insultato l'arbitro dopo il rigore decisivo per i nerzzurri

“Solo in Italia si caccia per un vaffa” la polemica di Gattuso divide i social

“Solo in Italia l’arbitro butta fuori uno che lo manda a cagare…”. La polemica di Gattuso dopo Inter-Napoli fa discutere e divide il mondo dei social media. L’allenatore calabrese infatti non ha gradito l’espulsione per proteste del suo capitano, Lorenzo Insigne, in occasione del rigore concesso dall’arbitro Massa ai nerazzurri e decisivo nella sfida del Meazza. Una protesta, quella di Gattuso, che ha fatto discutere, con i social che si sono divisi tra chi ha dato ragione all’ex centrocampista del Milan, magari sottolineando un presunto trattamento di favore nei confronti dei giocatori della Juventus, e chi invece ha sottolineato come nel caso il regolamento parli chiaro.

La polemica di Gattuso per l’espulsione di Insigne e il paragone con il Regno Unito

“Se dici ‘fuck off’ in Inghilterra nessuno ti dice niente. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori per questo…”. Queste le parole con cui Gattuso ha spiegato il perché della sua arrabbiatura al termine della gara persa contro l’Inter. Parole dette col tono schietto e sincero che contraddistingue da sempre il tecnico del Napoli, per il quale “chi ha giocato a calcio o fa questo lavoro deve capire il momento: ci stiamo giocando tanto e una parola può scappare”. Secondo Gattuso infatti “così si cambiano le partite” perché “sicuramente i giocatori si devono dare una calmata ma un ‘vaffa’ dopo un rigore ci può stare e uno deve avere l’intelligenza e il tatto di capire”. Insomma, ha concluso l’ex campione del mondo, “so che è difficile fare l’arbitro però dico che un arbitro di livello europeo non può fare il permaloso”.

Le reazioni social alla polemica di Gattuso

La polemica di Gattuso, che ha fatto discutere anche negli studi di Sky, ha diviso soprattutto i social, con Twitter che ha visto le due fazioni dei pro e contro Gattuso sfidarsi sul tema della liceità o meno delle offese agli arbitri. E così in molti hanno sostenuto il giornalista Marco Bucciantini, che dallo studio ha ribattuto alle parole del tecnico del Napoli, sottolineando non solo che il rigore era sacrosanto ma che il regolamento parla chiaro sulle offesa agli arbitri.

Stavolta non sono d’accordo con #Gattuso per quel che riguarda il “Vai a cagare”, i regolamenti sono regolamentati Ma soprattutto sfugge l’interrogativo più importante: perchè mai l’arbitro doveva “andare a ca*” Dopo aver fischiato un rigore grosso quanto San Siro?#InterNapoli pic.twitter.com/plij2BaU1V — Pasquale Formisano (@Formigoal) December 16, 2020

Secondo #Gattuso l’arbitro deve capire che: “se prendi un rigore un vaffancu… ci può stare” 😳#Ringhio è un grande… ma ci fanno 2 marroni grossi come pomodori sul fair play, sul pesare le singole parole… e chiude dicendo: “allora lo dicano che non le puoi dire” 🤔🤭😂 — 🐺 Lυρσ Ðε Lυριѕ 🐺 Il Lυρσ Tαитσ Bυσиιиσ (@LupoTantoBuono) December 16, 2020

Seppur il #Napoli meritasse di vincere, non sono d’accordo con quanto detto da #Gattuso: un arbitro va rispettato, soprattutto da un capitano che ha il diritto di protestare anche con veemenza, ma non mandarlo a cagare.

Altrimenti rivedremo sempre scene “alla Totti”. #Inter — Piero Mazzei (@PieroMazzei) December 16, 2020

Altrettanti però si sono detti d’accordo con le parole del tecnico, qualcuno anche sottolineando con immagini come il trattamento riservato a Insigne non valga proprio per tutti.

#Gattuso sappia che nessuno, qui, ha mai mancato di rispetto agli arbitri AJA, nè ha mostrato atteggiamenti disdicevoli e soprattutto nessuno ha fiatato e solo il capitano si è rivolto al direttore di gara dandogli del lei e dicendo “mi consenta”.#InterNapoli pic.twitter.com/2TuiDPCFco — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 16, 2020

Ha ragione #GATTUSO. Serve uniformità, soprattutto nei match importanti serve buon senso!

Ho visto giocatori mandare a fanculo ARBITRI TESTA A TESTA e NIENTE(BONUCCI, RONALDO, PJANIC). Ho visto Vidal espulso in CL per proteste!

O butti fuori sempre o ti giri dall’altra parte! — THE BOSS (Agostino Tripaldi) (@theboss_1908) December 16, 2020