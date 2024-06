Quanto hanno speso partiti e politici su Facebook per le Europee 2024?

C’è stato un tempo in cui le campagne elettorali passavano attraverso i media tradizionali: dai manifesti affissi nelle città, alle apparizioni in tv e in radio, fino ad arrivare al volantinaggio porta a porta. Con l’avvento dei social network, il sistema di comunicazione politica è cambiato drasticamente, con partiti e candidati che hanno iniziato a investire in campagne adv per far arrivare i propri contenuti, sponsorizzati, a una platea sempre più ampia. In vista delle elezioni Europee 2024, Giornalettismo ha deciso di analizzare a fondo gli investimenti (singoli e totali) effettuati nel corso dell’ultimo mese. E non sono mancate le sorprese.

Contenuti elettorali sponsorizzati su Facebook, i dati

La nostra analisi si basa sui dati raccolti da Elikona Analytics e basati sulla libreria inserzioni di Meta, sfruttando le API di Facebook. Dunque, si tratta di numeri certificati che danno la misura degli investimenti sui contenuti sponsorizzati da parte dei partiti, dei leader e dei candidati alle prossime elezioni Europee. A partire dal 7 maggio – a un mese, dunque, dalla scadenza elettorale – Fratelli d’Italia ha iniziato a sponsorizzare moltissimi post: card social, video e inviti alla partecipazione agli eventi di massa. Parliamo di un range tra gli 88mila e i 114mila euro. Una cifra imponente, considerando che in quello stesso lasso di tempo tutti gli altri partiti e leader politici hanno speso complessivamente da un minimo di 224.500 euro a un massimo di 328.042 euro.

Curiosamente, la pagina di Giorgia Meloni non ha pubblicato alcun contenuto sponsorizzato a differenza di quella del suo partito. Al contrario, il MoVimento 5 Stelle non ha speso nulla, puntando tutto sulle inserzioni direttamente dalla pagina di Giuseppe Conte (che non è neanche candidato alla Europee). E tra i leader, Matteo Renzi è quello che ha speso di più. La nostra analisi approfondita è stata eseguita anche su tutti gli altri partiti e candidati e alcuni risultati sono stati sorprendenti: c’è chi ha scelto di non sponsorizzare alcun contenuto. Ma oggi, ha ancora senso fare questo tipo di comunicazione politica? Lo scopriremo nelle prossime puntate.