Secondo la Commissione europea, né X e né Facebook riescono a rimuovere subito le fake news su Gaza

Di fronte alle fake news, a quanto pare, non c’è distinzione di piattaforma. Anche se l’approccio teorico a queste ultime, almeno nelle intenzioni, risulta essere molto diverso. E così, secondo la commissione europea, sbaglia Twitter (ora X) e sbaglia anche Facebook (e il gruppo Meta in generale). Il commissario europeo Thierry Breton, infatti, ha inviato due comunicazioni praticamente speculari a Elon Musk e a Mark Zuckerberg rispetto alla diffusione di video, foto e informazioni testuali fake rispetto ai fatti che si stanno verificando in questi giorni nella striscia di Gaza. Ci sono delle serie preoccupazioni, insomma, della Commissione UE su Gaza per quanto riguarda l’inquinamento dell’ecosistema delle news e del disordine informativo che, conseguentemente, si viene a generare.

LEGGI ANCHE > La libertà in rete è calata anche per colpa dell’AI

«Vi invito urgentemente a garantire che i vostri sistemi siano efficaci – ha spiegato Breton -. Inutile dire che mi aspetto anche che siate in contatto con le autorità di contrasto competenti e con Europol e che via assicuriate di rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta [di eliminazione dei contenuti]». L’orizzonte concesso da Breton a Meta è piuttosto breve, perché si aspetta una risposta dall’azienda di Menlo Park entro le 24 ore successive all’invio della comunicazione.

The #DSA is here to protect free speech against arbitrary decisions, and at the same time protect our citizens & democracies.

My requests to #Meta’s Mark Zuckerberg following the terrorist attacks by Hamas against Israel — and on tackling disinformation in elections in the EU ⤵️ pic.twitter.com/RnetUriRJX

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 11, 2023