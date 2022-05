Il Comitato contro la disinformazione Usa messo in “pausa” dopo appena tre settimane

La decisione è stata presa dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale per via delle critiche emerse – soprattutto da parte dei Repubblicani e degli opinionisti televisivi conservatori – per il lavoro della direttrice Nina Jankowicz e dei suoi colleghi. In particolare, chi critica si sofferma sul passato di Jankowicz nella lotta alla disinformazione e all’estremismo mettendo in dubbio le sue competenze. In particolare, nel 2016 aveva fatto una serie di affermazioni sui legami di Trump con Putin (in seguito smentite).

Comitato disinformazione Usa in chiuso con tanto di lettera di dimissioni di Jankowicz?

La notizia si apprende dal Washington Post, che riferisce come il Dipartimento di Sicurezza Nazionale abbia deciso di chiudere il Disinformation Governance Board con la direttrice che ha scritto le sue dimissioni. Alla fine dei conti, quello che è stato stabilito è una pausa per via di una serie di attacchi personali e minacce fisiche ingiustificati in direzione della direttrice.

Il Comitato nazionale repubblicano, intanto, ci va giù pesante parlando di «Ministero della Verità» (riferimento al “1984” di Orwell) affermando che quella che viene bollata come disinformazione lo diventa usando il criterio «qualsiasi discorso che non ci piace». Anche Donald Trump rientra tra i conservatori che hanno criticato la nascita della Commissione contro la disinformazione dichiarando, in un recente comizio in Pennsylvania, che una delle priorità per i repubblicani eletti dovrebbe essere proprio lo scioglimento di questo neonato organo.

Palese l’accanimento dell’ex presidente degli Stati Uniti contro il Comitato per la disinformazione in Usa: «Metteremo immediatamente fine al cosiddetto comitato di disinformazione di Joe Biden, che ne dite? – ha detto in direzione dei suoi, definendolo – Una presa di potere agghiacciante e antiamericana che non permetteremo di sopportare».

Tre settimane sono decisamente un tempo record per la fine di una Commissione che, in un momento come questo, mira ad arginare la massiccia diffusione di disinformazione in Usa e che viene ampiamente osteggiato. Bisognerà capire se questa “pausa” corrisponderà effettivamente alla sua fine.