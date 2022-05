La vera storia del francobollo polacco con l’immagine di Zelensky

Le immagini sono state condivise sui social, ma non è come sembra

C’è un’immagine diventata virale, nel giro di pochi giorni, su varie piattaforme social. Quella foto mostra dei francobolli con il volto di Volodymyr Zelensky. Si tratta di una fotografia reale che, però, è vittima della classica disinformazione che corre in rete e che, senza la giusta contestualizzazione, alimenta una propaganda distorta (da entrambe le parti). Perché quella serie di francobolli è stata sì realizzata dal servizio postale polacco, ma non di propria iniziativa. Proviamo a spiegare meglio l’accaduto.

Sui social, infatti, la scorsa settimana è apparsa questa immagine con una descrizione sbagliata.

«La Posta Polacca (Poczta Polska) ha emesso un francobollo con l’immagine di Zelensky. Questo è l’unico francobollo al mondo con l’immagine dell’attuale Capo dello Stato. Ora costa 500 PLN. I proventi della vendita serviranno all’acquisto di aiuti umanitari per l’Ucraina». In questa descrizione ci sono una serie di verità, ma il contesto è completamente fuorviante.

Francobolli Zelensky, la storia che arriva dalla Polonia

Quei francobolli Zelensky, infatti, sono stati realmente stampati, ma non per iniziativa del servizio postale polacco (che, infatti, non li sta vendendo per ricavare soldi da utilizzare per l’invio di aiuti umanitari al popolo ucraino). A spiegare cosa è successo è stato lo stesso profilo Twitter ufficiale delle Poste polacche.

Znaczek z wizerunkiem Prezydenta W. Zełenskiego został zamówiony przez Klienta w ramach usługi “Mój Znaczek”. Usługa ta pozwala zaprojektować znaczek wedle własnej koncepcji. @PocztaPolska nie prowadzi sprzedaży tych znaczków, są własnością Klienta. — PocztaPolska (@PocztaPolska) May 13, 2022

«Il francobollo con l’immagine del presidente W. Zelensky è stato ordinato da un cliente nell’ambito del servizio “Il mio francobollo”. Questo servizio ti consente di progettare un francobollo personalizzato. Poczta Polska non vende questi francobolli, sono di proprietà del Cliente».

Da dove nasce l’equivoco

Da dove nasce, dunque, questa narrazione errata. Tutto parte dall’iniziativa del consigliere polacco di Cracovia Łukasz Wantuch che nei giorni scorsi ha per condiviso per primo le immagini dei francobolli Zelensky. Lo scorso 11 maggio, infatti, proprio sulla sua pagina Facebook è stato pubblicato l’annuncio sulla stampa e la messa in vendita di questi francobolli, con i soldi raccolti che saranno devoluti in aiuti umanitari per l’Ucraina. A venderli, dunque, sarà lui e non il servizio postale polacco. Lui, il Consigliere, è il “cliente” che ha commissionato la stampa di questi francobolli personalizzati (99 in tutto) per questa raccolta fondi.