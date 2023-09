Come sta andando il primo giorno della piattaforma Siisl

A partire da oggi, 1° settembre 2023, i percettori di Reddito di cittadinanza cui è stato tolto accesso alla misura poiché individui in grado di lavorare (tutte le persone tra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con Isee non superiore ai 6 mila euro) possono accedere alla piattaforma che dovrebbe permettere di trovare lavoro e ottenere formazione percependo 350 euro al mese fino a dodici mesi. Come sta andando la piattaforma Siisl nella sua prima giornata online e cosa ne pensa chi si sta iscrivendo? Stiamo provando a raccogliere qualche parere sui social.

Marina Calderone, intanto, ha gia detto la sua stamattina

L’intervista a Marina Calderone è comparsa sul Corriere della Sera. La ministra del Lavoro afferma che già diverse migliaia di persone si sono iscritte al servizio: «Il nostro obiettivo è di migliorare l’occupabilità attraverso la formazione ma anche agevolando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. C’è grande partecipazione attorno a questa nostra iniziativa: la piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia di vacancy (offerte di lavoro)».

La ministra ha affermato che l’incrocio tra domanda e offerta dovrebbe stare tenendo conto anche della grande differenza che c’è tra nord e sud del Paese: «Certamente, ci sono zone che risentono di più della distanza fra la necessità di determinati profili e la disponibilità degli stessi. Stiamo avviando un tavolo tecnico permanente con le regioni per fare in modo che la formazione professionale, di competenza regionale, sia più adeguata alla domanda. Inoltre abbiamo coinvolto le Agenzie per il lavoro private ed il sistema dei fondi interprofessionali, soggetti che dialogano direttamente con le imprese».