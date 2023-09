Come si fa a entrare nel programma di Supporto per la formazione al lavoro che permette, secondo quanto sostengono le istituzioni, di trovare lavoro ottenendo 350 euro al mese fino a che non si è occupati?

Come si fa ad accedere su Siisl e a ottenere il Supporto per la formazione al lavoro?

Il diritto a partecipare a questo percorso formativo per trovare lavoro, percependo 350 euro ogni mese fino a dodici mesi, è stato accordato a coloro che – nei mesi scorsi – hanno perso il Reddito di cittadinanza perché dichiarati occupabili dal governo Meloni. Come accedere a Siisl? La ministra Calderone e la commissaria straordinaria dell’Inps Micaeala Galera negli scorsi giorni hano chiarito, innanzitutto, che non si tratta di un click day per ottenere risorse che possono esaurirsi: «Le persone potranno presentare le domande e i processi si attiveranno. Più ordinato sarà l’accesso alle domande e maggiore sarà la capacità da parte del sistema di analizzarle ed elaborarle. Non ci sono limiti di tempo e numerici di soggetti che possono essere interessati alla misura».

La registrazione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa inserisce l’utente in un sistema che, teoricamente, dovrebbe permettere l’incrocio dei dati di domande e dei dati di offerta di formazione e lavoro creando un ecosistema digitale al quale partecipano centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, soggetti accreditati, enti di formazione, fondi paritetici interprofessionali per la formazione, comuni, enti di servizio civile universale.Questa stessa piattaforma andrà a gestire anche l’ADI (Assegno di inclusione) e, a breve, dovrebbe permettere l’iscrizione anche a coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro o a coloro che vogliono reinserirsi.

LEGGI ANCHE >>> È online la nuova piattaforma ministeriale per trovare lavoro

A chi è rivolto il Siisl?

Prima di capire i vari passaggi per la richiesta di partecipazione al programma, vediamo innanzitutto a chi è rivolto. Si tratta delle persone che hanno ricevuto l’sms dell’Inps che ha attestato l’uscita dal Reddito di cittadinanza poiché valutate come individui che possono lavorare (ovvero persone tra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con Isee non superiore ai 6 mila euro.

SFL (Supporto per la formazione al lavoro) si rivolge, quindi, agli ex percettori di Reddito di cittadinanza tra cui quei 188 mila nuclei che hanno raggiunto il limite delle sette mensilità del 2023 che era stato stabilito, che non hanno tra i componenti minori, disabili e over 60 e che non sono stati presi in carico dai servizi sociale. A questo cambiamento saranno interessate, ad andare alla fine dell’anno, 229 mila famiglie.

Come accedere a Siisl e entrare a far parte del programma

Il programma di Supporto per la formazione e il lavoro punta ad essere una misura di attivazione del lavoro tramite la partecipazione degli iscritti a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale oltre che di orientamento, accompagnamento al lavoro, servizio civile universale e – in generale – servizi utili per la collettività. Le domande possono essere presentate dal 1° settembre 2023 tramite il sito dell’Inps o tramite i patronati.

Come prima cosa, occorre recarsi sul portale dedicato al quale è possibile effettuare l’accesso tramite SPID o CIE. Oltre a presentare la domanda per l’SFL è necessario sottoscrivere il PAD (Patto di attivazione digitale) andando a contattare almeno tre agenzie per il lavoro. A questo punto si potrà essere contattati da un centro per l’impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato.

Una volta sottoscritto questo, viene dato l’accesso ai servizi di orientamento e ai corsi di formazione. Una volta accolta la domanda, quindi, il richiedente si trova a partecipare a un percorso specifico che dura massimo 12 mesi e per il quale percepisce 350 euro mensili tramite bonifico da parte dell’Inps. L’assegno viene corrisposto quando – almeno ogni novanta giorni – la persona coinvolta conferma la sua partecipazione alle attività. Qualora si salti un’attività prevista, si rifiuti un lavoro proposto o si abbandoni il percorso, a quel punto si perde il diritto di essere nel programma.