È online la nuova piattaforma ministeriale per trovare lavoro

Il conto alla rovescia è finito. Da oggi, 1° settembre, è possibile – per gli ex percettori di Reddito di cittadinanza – accedere a Siisl. Per che cosa sta la sigla, innanzitutto? Si tratta del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Nella mattinata del 30 agosto la nuova piattaforma l’Inps ha annunciato che la piattaforma sarebbe stata attiva a partire da oggi. Istituita per volere del Ministero del Lavoro, la piattaforma nasce con l’idea di attivare percorsi di ricerca del lavoro e rafforzamento delle competenze sfruttando tecnologia e intelligenza artificiale per incrociare domanda e risposta.

Siisl è la piattaforma che promette lavoro al posto del Rdc

Mentre le proteste per la fine del Reddito di cittadinanza continuano – soprattutto nella città di Napoli -, la piattaforma che dovrebbe permettere di chiedere l’accesso a un percorso formativo con 350 euro corrisposti per chi lo frequenta è online a partire da oggi. Dal 1° settembre 2023, infatti, potranno accedere alla piattaforma Siisl coloro che percepivano il vecchio reddito di cittadinanza ma che sono ritenuti idonei al lavoro potranno accedere alla formazione, alla ricerca e a 350 euro mensili dall’Inps con l’obbligo, appunto, di seguire il percorso iniziato fino a un massimo di dodici mesi. Il beneficio viene perso qualora si salti un’attività, si rifiuti un’offerta di lavoro o si abbandoni il percorso.

Lo scopo è quello di creare percorsi personalizzati per i beneficiari di ADI (Assegno di inclusione) e SFL (Supporto per la formazione e il lavoro) così da favorire percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e della ricerca del lavoro. Per entrare nel processo occorre, in primi, chiedere l’attivazione della misura sul sito dell’Inps, rivolgersi ai Patronati o – a partire dal 1° gennaio 2024 – ai Caf. Al portale Siisl è possibile accedere tramite Spid o tramite Cie compilando, step by step, una serie di campi. Approfondiremo meglio il processo, da come fare a chi può farlo – passando per come va la prima giornata in corso – negli altri articoli di oggi.

Intanto la ministra del Lavoro Marina Calderone ha affermato, parlando con il Corriere della Sera, che sul nuovo portale sarebbero già arrivate migliaia di offerte di lavoro: «Il nostro obiettivo è di migliorare l’occupabilità attraverso la formazione ma anche agevolando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. C’è grande partecipazione attorno a questa nostra iniziativa: la piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia di vacancy (offerte di lavoro)».

