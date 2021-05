Anche per minorenni e persone senza accesso a internet si stanno predisponendo una serie di vie per avere il Green Pass

Come ottenere il Green Pass se si è minorenni o non si ha accesso a internet

Nell’attesa che arrivi un decreto a regolare la questione privacy Green Pass – dal trattamento dei dati a chi avrà la facoltà di visualizzare che cose per il controllo – e con la sola certezza che lo sola certezza che a partire dal 1° luglio lo si potrà utilizzare per spostarsi da un paese europeo all’altro senza ulteriori restrizioni, ci sono anche i capitoli che riguardano i minorenni e le persone che non hanno accesso a internet da menzionare. Il Green Pass, infatti, dovrà essere accessibile anche a coloro che sono minorenni e a coloro che non hanno a disposizione uno smartphone, un tablet o un computer connessi alla rete. Il Green Pass dovrebbe arrivare, come ha fatto sapere Colao, «entro il 1° luglio» con la possibilità di accelerare i tempi al 20 giugno circa.

Per i minorenni il Green Pass deve passare per i genitori

Nel caso di cittadini minorenni saranno i genitori a dover provveder andando su un sito web in fase di predisposizione. Questo stesso sito servirà anche per scaricare il proprio certificato e stamparlo senza, in questo modo, dover utilizzare smartphone o altri supporti digitali. Il sito sarà «collegato al sistema Tessera Sanitaria, dove gli utenti potranno inserire le cifre della tessera sanitaria, la scadenza e un codice temporaneo (OTP, one time password) corrispondente al certificato – spiega il presidente di Federprivacy Massimo Mangia – e potranno quindi scaricare il documento come pdf o inviarlo per posta elettronica o per la stampa». La stessa operazione dovrà essere fatta dai genitori per i figli minorenni con la password che arriverà al genitore quando il certificato dei bambini sarà disponibile.

Sarà possibile anche – per le regioni che lo consentono – scaricare il certificato tramite il Fascicolo sanitario elettronico per sé e per i figli. Altra alternativa, l’app IO. Dato che è possibile accedere al sistema anche tramite la Cie (Carta d’identità elettronica) sarà possibile, per i genitori, ricevere una notifica per il Green Pass dei figli su IO.

E per chi non ha accesso a internet?

Anche coloro che non dispongono di uno smartphone o, comunque, non hanno modo di scaricare il certificato nei modi previsti, devono avere la possibilità di ottenerlo. In tal senso si sta ragionando sulla predisposizione di due canali fisici che passeranno per delle figure intermediarie (farmacisti e medici, nella fattispecie). Così come è possibile fare per i minorenni, quindi, basterà chiedere al proprio medico di accedere al sistema tessera sanitaria con le proprie credenziali inserendo il codice fiscale del paziente. Anche i farmacisti potranno accedere al sistema tessera sanitaria e inserire il codice dell’assistito insieme alla password temporanea – che potrà essere anche recuperata, qualora andasse smarrita, sempre tramite il farmacista -.

