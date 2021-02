La storia del rimborso cashback doppio del 20%

In questi giorni gira la storia del cashback doppio, ovvero come ottenere il cashback del 20% invece che del 10%. No si tratta di una vera e propria procedura, considerato che basta acquistare una carta di debito prepagata “usa e getta”. Non è la prima volta che parliamo di come i cittadini si sono ingegnati per aggirare quel 10% e ottenere di più dall’iniziativa dello Stato – basta pensare ad Amazon o alla questione delle ricariche Postepay – e l’ultima è quella del cashback raddoppiato. Le regole del cashback impongono di registrare la carta con la quale si effettua il pagamento sull’app IO per vedersi restituire il 10% per tutte le spese fino al 1500 euro per un massimo di 150 euro.

Cashback doppio comprando una prepagata

QuiFinanza ha spiegato come fare per ottenere il rimborso cashback doppio facendo i propri acquisti. In parole povere, lo stesso procedimento adottato nelle scorse settimane per utilizzare il cashback su Amazon – ovvero comprare ricariche Amazon nei negozi fisici pagando con una carta registrata al servizio. Per avere il cahsback al 20% basta andare nei supermercati e comprare le carte di debito “usa e getta” precaricate con una data somma che appartengono ai circuiti VISA o MasterCard (i tagli che vengono solitamente venduti sono da 25 euro, 50 euro e 100 euro ma in alcuni casi anche superiori).

Registrare la carta “usa e getta” sull’app IO

Una volta comprata questa carta di debito “usa e getta” pagandola con una carta registrata sull’app IO – e quindi ottenendo il 10% di rimborso – occorrerà registrarla a sua volta su IO. Essendo funzionante sui circuiti MasterCard e VISA, questa carta – utilizzandola per fare acquisti – darà il diritto a un ulteriore 10% su tutte le somme spese. Un altro modo legale per aggirare le regole e ottenere una somma maggiore di quella che lo Stato concederebbe se non si cercassero escamotages, tenendo presente che comunque da gennaio 2021 a giugno 2021 – durante il primo giro di cashback – si potranno riavere indietro massimo 150 euro a prescindere da questi espedienti.