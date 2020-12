La ricarica Postepay in ufficio postale ti fa ottenere il cashback

Ricaricando la propria Postepay recandosi fisicamente in un ufficio postale e pagando la ricarica con una carta BancoPosta registrata al servizio Cashback Natale si riceverà il 10% di quanto ricaricato. Andando a esaminare le regole del Cashback non sembra possibile ma, effettivamente, è così. Dopo una serie di segnalazioni abbiamo provato a recarci presso un ufficio postale facendo una ricarica Postepay di 150 euro pagandola con una carta BancoPosta abilitata al servizio Cashback e abbiamo effettivamente ricevuto il 10% della somma spesa per effettuare la ricarica, ovvero 15 euro.

Il cashback ricarica Postepay funziona

Alle ore 9.17 del 24 dicembre – come si vede dallo screen dell’app delle Poste che segnala gli spostamenti di denaro – è stata effettuata una ricarica pari a 150 euro. Il pagamento è avvenuto fisicamente nell’ufficio postale fornendo i dati richiesti – codice fiscale e documento di identità – per un importo pari a 151 euro (150 di ricarica e 1 euro per il costo del servizio) tramite carta abilitata al servizio di Cashback.

Questo secondo screen è stato fatto dall’app Io. Un’ora dopo la ricarica Postepay effettuata fisicamente in ufficio postale, il 10% della somma ricaricata – 15 euro – è stato convalidato come somma Cashback.

Cashback funziona con ricarica Postepay: come è possibile?

Andando a leggere il regolamento del Cashback appare chiaro che lo spostamento di denaro senza l’acquisto effettivo di beni o servizi non dovrebbe dare diritto al Cashback. Ricaricando una Postepay, effettivamente, non si acquistano né merci né servizi ma si sposta semplicemente la sede del denaro e questo atto non dovrebbe essere registrato – al pari dei bonifici – ai fini del Cashback. Nel Faq Cashback, infatti, viene spiegato che «gli addebiti diretti su conto corrente, come appunto i bonifici, sono esclusi dal programma, così come le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente». Anche gli acquisti effettuati online, a prescindere dal prodotto o dal servizio comprato, non danno diritto a ricevere il Cashback.

Dall’esperimento fatto, però, emerge come facendo una ricarica Postepay fisicamente in un ufficio postale e tramite carta BancoPosta registrata al servizio Cashback il 10% della ricarica venga conteggiato.