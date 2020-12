Non è tutto cashback quello che contactless

Houston, abbiamo un altro problema. Molti italiani si stanno giustamente lamentando perché alcune operazioni effettuate con la propria carta bancomat non sono stati registrati tra le transazioni sull’App Io. Insomma, problematiche che rendono vane le spese effettuate per ottenere il tanto decantato cashback natalizio. E si tratta di una questione reale che, però, non sarà risolta a breve. Il problema non riguarda tutti i pagamenti, ma quelli effettuati utilizzando la tecnologia contactless. Una doccia fredda per molti cittadini che speravano di aver raggiunto il numero minimo (dieci) di transazioni per ricevere quanto promesso (massimo 150 euro, calcolato sul 10% delle spese effettuate dal’8 al 31 dicembre). I problemi contactless cashback, dunque, sono l’ennesimo intoppo di un progetto nato sotto mille avversità.

LEGGI ANCHE > Gli italiani che aggirano il Cashback per comprare su Amazon

Come detto, il problema non riguarda tutti i metodi di pagamento che si possono utilizzare e contabilizzare attraverso l’App Io. Si parla, infatti, di spese effettuate utilizzando il contactless. Non delle carte di credito, ma della propria carta bancomat. E PagoPa ha ammesso questo difetto strutturale: «Ciò si verifica nel caso in cui l’utente abbia registrato nella sezione Portafoglio dell’app IO la propria carta di debito utilizzabile su doppio circuito PagoBANCOMAT/Maestro o PagoBANCOMAT/V-Pay solo con la procedura guidata relativa alle carte PagoBANCOMAT e non anche come ‘carta di credito, debito o prepagata’, se precedentemente abilitata ai pagamenti online. È il caso delle cosiddette carte ‘co-badge’, cioè che riportano i due loghi dei rispettivi circuiti e a cui sono associati due distinti codici PAN, ovvero due numeri di carta. Questo avviene perché il secondo PAN (Maestro o V-Pay) potrebbe essere utilizzato dal POS durante i pagamenti contactless».

Problemi contactless cashback per chi ha pagato con una carta bancomat

Una problematica sottovalutata ed emersa solo dopo le segnalazioni dei cittadini che non hanno trovato nel proprio portafoglio digitale sull’App Io alcuni dei loro pagamenti effettuati. E la stessa applicazione sarà aggiornata, ma non prima del mese di gennaio 2021. Quindi, per il momento, l’unico sistema per consentire la registrazione delle proprie spese con il Bancomat è quello di non utilizzare la tecnologia contactless, preferendo il più classico metodo: inserire la carta nel Pos e digitare il proprio codice Pin.

(foto di copertina: da App Io)