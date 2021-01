Perché l’app IO segnala che gli utenti riceveranno decine di migliaia di euro di cashback

Lo Stato dovrebbe davvero rimborsaci decine di migliaia di euro per il cashback Natale? Ovviamente no, si tratta di un bug

Non solo ricariche Postepay che, seppure comportino solo spostamento di denaro, vengono conteggiate per il cashback – come vi abbiamo spiegato qui – ma anche l’illusione che il rimborso che ognuno dei partecipanti riceverà sarà di decine di migliaia di euro. Accade oggi a tutti coloro che hanno partecipato al cashback Natale, come mostrano gli screen in questo articolo. Chiunque di voi, andando a controllare la propria applicazione, si troverà davanti cifre astronomiche che farebbero gola a chiunque ma che sono solamente frutto di (un altro) errore.

Perché vediamo decine di migliaia di euro di cashback?

Come evidenziato negli screen sopra, l’app IO sta notificando la conferma del cashback Natale portato a termine con successo e confermando la cifra che verrà accreditata via bonifico sull’IBAN comunicato in precedenza. Va da sé che le persone che non sarà la cifra che si legge nella comunicazione che segue la faccina sorridente ad essere restituita, bensì quella nel riquadro blu che abbiamo sempre visto in precedenza, frutto dell’accumulo dei rimborsi del 10% delle cifre spese con la carta.

Bug app IO cashback

91 mila euro di cashback fanno comodo 💰💰💰@disinformatico (che bug mostruoso, hanno usato il formatter per le cifre con il punto anzichè la virgola, in realtà sono 91 euro e 24 centesimi) pic.twitter.com/Gf6RcVhLMg — massigius (@massigius) January 10, 2021

Cosa non ha funzionato? L’errore è frutto di un bug, come spiegato in rete: sarebbe stato usato il formatter per le cifre con il punto anziché con la virgola. In molti stanno condividendo lo screen dell’errore sui social, seppure alcuni evidenzino come – nel loro caso – l’errore non ci sia. Va da sé che nessuno di quelli cui IO promette rimborsi di migliaia, decine di migliaia e centinaia di migliaia di euro riceverà cifre così importanti. Sarà stato bello credere in quel bonifico dello stato, anche solo per un attimo.