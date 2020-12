L’8 dicembre 2020 è iniziata ufficialmente la sperimentazione del Cashback di Stato: un’iniziativa che sicuramente ha incuriosito un grande numero di persone ma, nello stesso tempo, per molti è ancora poco chiara.

Nel mondo dello shopping il cashback è un meccanismo che permette di ottenere una percentuale di rimborso sui prezzi pagati per gli acquisti. In pratica, è una sorta di “sconto” che si ottiene dopo avere effettuato il pagamento di un oggetto o di un servizio, scegliendo un determinato marchio che offre questa possibilità, utilizzando una piattaforma online per fare shopping o pagando con una carta specifica.

Il Cashback di Stato è legato principalmente agli acquisti pagati con strumenti elettronici, i Pos, quindi, ma anche alcune applicazioni dedicate. In base al recente decreto, approvato il 14 ottobre, lo Stato italiano offre il 10% di cashback sugli acquisti effettuati appunto con un sistema di pagamento elettronico.

L’intento è sì quello di gratificare chi predilige questi metodi di pagamento, ma soprattutto di ridurre la circolazione di contanti e, di conseguenza, combattere l’evasione fiscale, considerando che ogni operazione effettuata con gli strumenti elettronici rimane inevitabilmente tracciata.

Il meccanismo può apparire al primo impatto un po’ complicato: per avere le idee più chiare si consiglia di consultare la guida completa al cashback di stato presente sul portale Bestshopping.com, dove è possibile trovare ogni genere di informazione e chiarimento.

Cashback di Stato: caratteristiche e funzionalità

Da dicembre il meccanismo di cashback è attivo su tutti gli acquisti pagati con gli strumenti elettronici, come la carta di credito, e permette di ottenere il 10% di rimborso per una spesa massima di 3000 euro.

Inoltre, è previsto anche un bonus aggiuntivo per i 100.000 soggetti che effettueranno il maggior numero di transazioni, indipendentemente dall’importo: il valore di tale bonus equivale ad un ulteriore rimborso di 3000 euro.

Esistono però alcuni limiti a cui occorre prestare attenzione. Il primo riguarda il luogo in cui si svolge lo shopping, che deve essere necessariamente un negozio o comunque un contesto commerciale fisico.

Questo perché il Cashback di Stato è finalizzato ad evitare la circolazione di contanti: lo shopping online e i siti di e-commerce non rientrano in questa categoria, in quanto già per loro stessa natura non permettono l’uso dei contanti.

Come usufruire del Cashback di Stato

La spesa massima consentita su cui viene calcolato il cashback è di 3000 euro, con la conseguente ipotetica possibilità di ottenere 300 euro di rimborso.

L’importo viene comunque calcolato con una periodicità di sei mesi a partire dal prossimo anno: il mese di dicembre è da considerarsi di test e verrà rimborsato nei primi mesi del 2021. L’iniziativa riguarda solo i privati: imprenditori, società e professionisti sono esclusi.

Un altro limite riguarda il massimo rimborso ottenibile per ogni acquisto, che equivale a 15 euro. Questo significa che, facendo compere per un valore di 150 euro si riceverà come cashback il 10%, vale a dire 15 euro, mentre se il totale degli acquisti è di 700 euro, ad esempio, per quanto il 10% sia pari a 70 euro, il rimborso a cui si ha diritto è sempre di 15 euro.

Inoltre, per usufruire del rimborso, è necessario anche superare un minimo di transazioni (indipendentemente dall’importo, che può essere anche irrisorio), che solo per il primo mese è pari a 10, mentre dal prossimo anno sarà equivalente a 50 in un periodo di sei mesi.

L’iniziativa è stata ulteriormente incentivata, come abbiamo detto, da un Super Cashback di 1500 euro ottenibile in un periodo di sei mesi, destinato alle prime 100mila persone che raggiungeranno il massimo di pagamenti elettronici dal giorno dell’attivazione del servizio fino al 31 maggio del 2021.

Sempre a livello sperimentale, è stato istituito un Extra Cashback per Natale, incentivando lo shopping natalizio in un periodo difficile come quello dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Si tratta di un cashback del 10% messo a disposizione per chi riesce ad effettuare un minimo di dieci transazioni per un importo totale massimo di 1500 euro.